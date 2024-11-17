أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أمس نجاحها في اختبار صاروخ جديد متوسط المدى من طراز كروز لاستخدامه في طائرات عسكرية محاربة من طراز «اف-35».

وأكدت الوزارة في بيان أن الشركة المصنعة (بي اي ايه سيستمز) البريطانية نجحت في اختبار الصاروخ (سبير) بإطلاقه من مقاتلات (تايفون) في مركز العمليات (فيدزيل) بالسويد.

وأضافت أن الصاروخ بإمكانه إصابة أهداف ثابتة أو متحركة من مسافة تفوق 100 كيلومتر، مبينة أن الصاروخ يتمتع بذاتية الحركة والقدرة على تغيير المسارات تلقائيا باستخدام تكنولوجيا متطورة تسمح له بالطيران وإصابة الأهداف بدقة بغض النظر عن طبيعة أحوال الطقس.

وذكرت الوزارة وفق البيان أنها تسعى إلى تركيب ثمانية صواريخ (سبير) على كل مقاتلة من مقاتلات «اف-35» التي تشغل من على حاملة الطائرات البريطانية «كوين إليزابيث».