أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أهمية المحافظة على سيادة السودان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه ودعمه في مواجهة تداعيات الأزمة الحالية، مشددا على ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصفوف لرفع المعاناة عن الشعب السوداني.

وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان إن ذلك جاء خلال استقبال البديوي للسفير السوداني لدى المملكة العربية السعودية، دفع الله الحاج، في مقر الأمانة بالرياض، حيث هنأه على تعيينه سفيرا لجمهورية السودان وتمنى له التوفيق في مهامه.

وذكر البديوي وفق البيان أن دول مجلس التعاون ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 2736 الصادر في 13 يونيو الماضي الذي يدعو إلى التنفيذ الكامل لإعلان جدة المتعلق بحماية المدنيين في السودان والعمل على تحقيق إيقاف فوري لإطلاق النار وحل النزاع عبر الحوار.

كما أشار إلى ترحيب المجلس بنتائج الاجتماعات التي عقدت في سويسرا أغسطس الماضي والتي هدفت إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتخفيف معاناة الشعب السوداني وتحقيق إيقاف دائم للأعمال العدائية، مؤكدا أهمية التعاون الدولي لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن مع التركيز على المناطق الأكثر تضررا مثل (دارفور).

وناقش الجانبان بحسب البيان آخر تطورات الأوضاع على الساحة السودانية إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.