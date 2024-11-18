دمشق - هدى العبود



في محاولة لإحياء أغاني عمالقة الموسيقى العربية وإيصالها للجيل الجديد برؤية جديدة، تستمر فرقة «نغمة وتر» في إقامة الأمسيات الموسيقية، في تحية لأبرز مطربي الزمن الجميل. وقدمت الفرقة، المؤلفة من 20 عازفا شابا، آخر حفلاتها على مسرح نقابة الفنانين بحلب في سلسلة من أغاني الزمن الجميل للعمالقة جورج وسوف وملحم بركات وصباح فخري وسيد مكاوي، في تجربة موسيقية جديدة لإمتاع الشباب واليافعين والكبار معا.



وقال نقيب الفنانين بحلب المايسترو عبدالحليم حريري لـ «الأنباء»: لطالما امتازت مدينة حلب بالطرب الأصيل وإحياء ذكرى العمالقة للفن الطربي، وخير مثال لنا الكبير صباح فخري، ومن خلال فرقة «نغمة وتر» قدمنا مشروعا حيا لبرنامج النقابة في دعم الجهود الشبابية الشابة لإيصال الموسيقى الأصيلة لأقرانهم من الشباب، بالإضافة إلى منح فرصة للتدريب المسرحي والأداء أمام الجمهور واختيار البرامج الغنائية المميزة، وبهذه الطريقة تبقى الأجيال المحبة للفن والموسيقى والطرب جيلا وراء جيل تقدم الأرث الفني الحضاري السوري.



بدوره، لفت قائد الفرقة المايسترو الشاب أسعد الشاطر إلى رسالة الفرقة في مخاطبة الشباب وترسيخ التراث الموسيقي لديهم، حيث تم استقطاب عازفين شباب من طلبة جامعيين في حفلات على مسارح عدة يجمعهم شغف الموسيقى والتطور من خلال إدراج آلات جديدة كالبزق والنفخيات والآلات الإلكترونية.



وأوضح المغني المشارك في الفرقة نعوم نعوم، أن مشاركته بأغاني «القدود الحلبية» تأكيد على مكانة حلب بفنها الأصيل وفرصة مهمة للموسيقيين الشباب لإبراز مواهبهم الموسيقية والوصول إلى الجمهور المهتم بهذه الأغاني في إشارة إلى استمرارية الفن الملتزم من جيل لآخر.



وعن تأديته أغاني الفنانين ملحم بركات وجورج وسوف، تحدث المطرب الشاب عبود اسكيف عن احتضان حلب لكبار الفنانين وفنهم ودور سورية في نشره على امتداد الوطن العربي، لافتا إلى أن فرقة «نغمة وتر» تحاول تقديم المواهب والوجوه الموسيقية الجديدة بغية مساعدتهم في الانطلاق نحو مشوار فني هادف.



بدورها، اشادت المغنية الشابة مرام زرقطة بجهود الفرقة في تهذيب الفنان وخلق جو فني لتبادل التجارب بين الفنانين الشباب وتنميتها، بالإضافة إلى تعزيز روح التعاون والاحتفاء بنجاح جماعي لإنجازات مشتركة.