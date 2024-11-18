اختتم اتحاد التنس بطولة الدوري العام تحت 14 عاما التي أقيمت على ملاعب نادي الكويت بفوز نادي خيطان على نظيره الكويت 3-0، وذلك بعد فوز لاعب خيطان ضاري الشمري على لاعب الكويت سالم الحداد 2-0 في مباراة الفردي الأولى، وفوز لاعب خيطان عزيز العلي على لاعب نادي الكويت بدر الفوزان 2-1 في مباراة الفردي الثانية. وفي مباراة الزوجي فاز ثنائي خيطان المكون من يوسف الحمادي وزميله علي المعتوق على ثنائي الكويت المكون من بدر الحشاش وأحمد العمر 2-1، بينما جاء نادي اليرموك ثانيا ونادي الكويت ثالثا والصليبخات رابعا والشباب خامسا.



حضر المباراة النهائية للبطولة وحفل التتويج رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس عبدالرضا الغريب وأمين الصندوق مشاري مشاري وأمين سر عام نادي خيطان حاكم فواز العنزي، وعدد من مدربي الأندية الرياضية والمشرفين وأولياء أمور اللاعبين.



هذا، وقد أدار البطولة الحكم الدولي علي لافي المطيري كحكم عام وساعده مجموعة من حكام الاتحاد الكويتي للتنس.