يستضيف ملعب جامعة الخليج في الثامنة والنصف من مساء اليوم المباراة النهائية لدورة الألعاب الرياضية للتعليم العالي لدوري كرة القدم والتي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي والتي ستجمع أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وجامعة الخليج في مواجهة تكررت في كلاكيت ثاني مرة، حيث التقى الفريقان في ختام النسخة الأخيرة ونجح أبناء جامعة الخليج في حصد اللقب بعد الفوز 2-0.



وتأهل الفريقان إلى المباراة النهائية بعدما نجحا في تصدر المجموعتين الأولى والثانية، ما منحهم الفرصة في التأهل للدور قبل النهائي مباشرة وانتظروا منافسهم في الدور ربع النهائي حيث تغلب فريق جامعة الخليج على كلية الكويت للتقنية 6-0، بينما حقق فريق أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية الفوز على جامعة الكويت 4-1.



يذكر أن فريق كلية الكويت التقنية قد حقق المركز الثالث عقب فوزه على جامعة الكويت 3-0.



وفي هذا الصدد، أثنى رئيس الاتحاد المدرسي، رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الرياضية الرابعة للتعليم العالي فيصل المقصيد على الدور الكبير الذي قام به أعضاء اللجنة الفنية لكرة القدم من أجل إخراج الدوري بالشكل الذي يتطلع إليه الجميع في ظل المنافسة القوية بين جميع الفرق المشاركة، وتحديد الفرق المتأهلة عقب نهاية الدور التمهيدي.