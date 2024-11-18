عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن طرح أراض فضاء بصفة مؤقتة لوحدات خلط مركزية مخصصة لإنتاج وتوزيع الخرسانة الجاهزة في مدينة المطلاع السكنية.



ويهدف هذا الطرح إلى دعم المشاريع الإنشائية الكبرى في المدينة، مع تحديد رسوم حق الانتفاع السنوي بقيمة 3.5 دنانير لكل متر مربع ولمدة 12 شهرا.



وعن تفاصيل المواقع وشروط التقديم، أفادت المؤسسة بأن المساحة المتاحة لكل موقع 5000 متر مربع، مشيرة إلى ان الشركات المؤهلة يجب أن تكون كويتية، متخصصة في صناعة المنتجات الخرسانية، ولديها مصنع نشط داخل الكويت بترخيص تجاري ساري المفعول، لافتة إلى أن آخر موعد للتقديم هو يوم الأحد، 9 نوفمبر 2025، ويمكن للشركات التي حصلت سابقا على أراض فضاء التقدم للحصول على مواقع إضافية.