أعلن الجيش الكويتي أمس الأحد أن القوة البحرية ستنفذ رماية بالذخيرة الحية اليوم وغدا في ميدان الرماية البحري من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء.



وقال الجيش في بيان صحافي لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة إن الرماية ستنفذ في ميدان الرماية البحري المشار إليه بمسافة 16.5 ميلا بحريا شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.



ودعا جميع الإخوة المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر وهواة الصيد والتنزه إلى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصا منه على سلامة الجميع.