سلّم مبعوث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وزير الخارجية عبدالله اليحيا، رسالة خطية من سموه، رعاه الله، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله ورعاه، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تتضمن الدعوة لحضور اجتماع المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقرر أن تستضيفه دولة الكويت بتاريخ 1 ديسمبر 2024، وتتصل كذلك بالأواصر التاريخية المتينة والعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم بين اليحيا وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار زيارته للعاصمة أبوظبي. من جانب آخر، تسلم وزير الخارجية عبدالله اليحيا رسالة خطية من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني تتصل بأواصر العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات. جاء ذلك وفق بيان صحافي لوزارة الخارجية خلال استقبال الوزير اليحيا سفير قطر لدى دولة الكويت علي بن عبدالله آل محمود في ديوان عام الوزارة.