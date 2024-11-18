استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بقصر السيف صباح أمس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.



إلى ذلك، بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى أخيه السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة، راجيا سموه له دوام الصحة وتمام العافية ولسلطنة عمان وشعبها الشقيق كل التقدم والنماء في ظل القيادة الرشيدة له. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى أخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه وصادق تمنياته بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لعيد استقلال المملكة المغربية الشقيقة، راجيا سموه لجلالته دوام الصحة والعافية وللبلد الشقيق كل الرقي والنماء في ظل القيادة الرشيدة له.