عبدالعزيز الفضلي



استكمالا للحملة الوطنية المشتركة بعنوان «بهمتنا نحقق حلمنا»، أقامت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية ندوة توعوية لطالبات المرحلة المتوسطة بعنوان «التوعية بمخاطر وأنواع الجرائم الإلكترونية وسبل الوقاية منها»، وذلك على مسرح مدرسة السرة المتوسطة ـ بنات، من تقديم المقدم عمار الصراف وم.فاطمة الوزان وم.شوق السعدون من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وبتنسيق قسم الحاسوب في المدرسة.



وحول هذا الموضوع، قال المقدم عمار الصراف من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية إن التعاون مع وزارة التربية والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني مستمر خلال هذا العام الدراسي بهدف رفع مستوى الوعي لدى أبنائنا الطلبة وتثقيفهم بمعلومات تخص جميع الجرائم التي يمكن أن تحيط بهم سواء كانت جرائم عنف أو مخدرات أو جرائم إلكترونية، وتعريفهم بالوسائل التي تحميهم من مخاطرها، داعيا الطلبة والمعلمين إلى ضرورة الاستفادة من هذه الندوات، وذلك لسلامتهم وأمنهم.