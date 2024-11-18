شارك وزير الصحة د.أحمد العوضي في المؤتمر الوزاري الرابع رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات الذي استضافته المملكة العربية السعودية، معربا عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في تنظيم الحدث ودورها الريادي في مواجهة التحديات الصحية العالمية. وأكد الوزير، في كلمة ألقاها في المؤتمر، على دعم الكويت الكامل لـ «إعلان جدة»، والذي يأتي تحت شعار «من الإعلان إلى التنفيذ»، مشيرا إلى أهمية الالتزام الجماعي بالتصدي لمشكلة مقاومة مضادات الميكروبات، التي تهدد التقدم العالمي في مجال الصحة العامة.



وأوضح د.العوضي أن الكويت في إطار التزامها بالإعلان السياسي للأمم المتحدة حول مقاومة مضادات الميكروبات، اعتمدت نهج «الصحة الواحدة» لاتخاذ خطوات استراتيجية شاملة في هذا المجال.



وسلط الوزير الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الكويت، بما في ذلك فرض قيود صارمة على استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية، ومراقبة الاستخدام الرشيد لها، وتحقيق تقدم ملموس في نظام ترصد مقاومة مضادات الميكروبات (GLASS) ونظام تصنيف المضادات الحيوية (AWARE).



وأشار إلى التزام الكويت بتحقيق أهداف عام 2030، مثل زيادة استخدام مضادات الوصول إلى 70%، وخفض الوفيات المرتبطة بالمقاومة بنسبة 10%، والحد من استخدام المضادات الحيوية في القطاعات الحيوانية والزراعية.



وأكد على تعزيز برامج تدريب مقدمي الرعاية الصحية، وتشجيع البحث والتطوير، ونشر الوعي المجتمعي حول الاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية، لتحقيق تغيير إيجابي ومستدام في سلوك المجتمع.



وفي ختام كلمته، شدد العوضي على أهمية التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان مكافحة فعالة لمقاومة مضادات الميكروبات، بما يحقق حياة أفضل وصحة مستدامة للبشرية.