محمد راتب



استضافت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في مقرها الرئيسي بمنطقة الرابية ندوة توعوية بعنوان «التسميد الذكي في ظل التغيرات المناخية»، وذلك بتنظيم من شركة كويتك المتحدة للمقاولات الزراعية وفيرتميد العالمية، وبالتزامن مع مشاركة البلاد في القمة العالمية للعمل المناخي المقامة في العاصمة الأذربيجانية (باكو).



ورحب مدير منطقة الوفرة الزراعية محسن المطيري بالمتحدثين والمشاركين في الندوة والمبادرين، موجها الشكر لكل من يسهم في التنمية المستدامة ومتمنيا التوفيق والسداد لجميع الشركات المساهمة في دعم الأمن الغذائي بدولة الكويت.



من جهته، أكد المبادر في التخضير والأمن الغذائي أنس العتيبي أن الندوة سلطت الضوء على حزمة من براءات الاختراع التي تسهم بشكل فعال في معالجة التحديات التي تقف في وجه زيادة البقعة الخضراء وتقليل بقعة الانبعاث الكربوني في الكويت، وذلك بمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين من مختلف الدول.



ولفت إلى أن الندوة تم تنظيمها بالتزامن مع مشاركة الكويت في القمة العالمية للعمل المناخي، وبناء على دعم الكويت للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو بجملة من المشاريع والإجراءات الوطنية.



من جانبه، قال استشاري التسميد وأمراض النبات ونائب المدير العام للشؤون الفنية لشركة كويتك المتحدة م.وليد الحسيني إن رؤية الشركة تهدف إلى الاستثمار الأمثل لوحدة الأراضي الزراعية وزيادة جودة المنتج المحلي وتعزيز قدرته على المنافسة مع المنتج الخارجي، وذلك بالاستناد إلى التقنيات والحلول المبتكرة عالميا كالزراعة المائية والزراعة الهوائية والزراعة العضوية وما يندرج تحتها كالزراعة البايو ديناميك والزراعة البايو أورجانيك وكذلك الزراعة الذكية مناخيا، بالإضافة إلى تعزيز برامج مكافحة الأمراض والآفات الزراعية والحد من الفقد والهدر المائي والغذائي على طول مراحل السلسلة الغذائية.