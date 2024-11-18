أطلق مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية أمس، برنامجه التدريبي «الترجمة الصحفية» بمشاركة عدد من منتسبي وكالات الأنباء الكويتية (كونا) والسعودية (واس) والقطرية (قنا) والهيئة العامة للشباب الكويتية.



ويتناول البرنامج الذي تقدمه مدير التحرير في وكالة الأنباء الكويتية شروق صادقي الترجمة من اللغة العربية إلى الإنجليزية وأنواع الترجمة وأهمية مصداقية المترجم.



وكذلك يتطرق البرنامج التدريبي الذي يعتمد المنهجين النظري والعملي، ويستمر خمسة أيام إلى أهمية الترجمة وأساسيات الترجمة والأخطاء الشائعة في الترجمة، علاوة على أهداف الترجمة من العربية إلى الإنجليزية والجمهور المستهدف.



ويعتبر مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية الذي أسس في ديسمبر 1995 من أهم مراكز التدريب الإعلامية، وقدم مئات برامج التدريب في مجالات إعلامية مختلفة ويهدف إلى تطوير القدرات والإمكانات الشخصية الإعلامية والارتقاء بالعمل الإعلامي المهني.