تواصل Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في قطاع الاتصالات، تعزيز مسؤوليتها تجاه مواردها البشرية، ضمن إطار الحوكمة البيئية والاجتماعية واستدامة مؤسستها ESG، من خلال تنظيم حملتها السنوية لدعم صحة ورفاهية موظفيها.



وتتضمن هذه الحملة برنامجا متنوعا يضم سلسلة من المبادرات والفعاليات التوعوية، التثقيفية، والترفيهية، التي تهدف إلى تعزيز مفهوم الوقاية لدى الموظفين وتشجيعهم على تبني نمط حياة متوازن وصحي. وبالتزامن مع اليوم العالمي للسكري، تقوم إدارة الموارد البشرية في Ooredoo الكويت سنويا بتنظيم مجموعة من الفعاليات في برج Ooredoo، بالتعاون مع كادر طبي من أبرز المؤسسات الصحية وتهدف هذه الشراكة إلى تقديم خدمات صحية متخصصة تشمل فحوصات مجانية لقياس مستوى السكر في الدم وتحليل المؤشرات الصحية العامة، ما يتيح للموظفين فرصة الحصول على استشارات طبية شاملة من أطباء مختصين. كما تتعاون الشركة مع أخصائيي داء السكري من الطاقم الطبي الزائر لتقديم محاضرات وورش عمل توعوية، تتيح للموظفين الحصول على نصائح وإرشادات حول كيفية تبني أسلوب حياة صحي ومتوازن، وتسلط الضوء على أهمية الوقاية من مرض السكري وسبل التحكم به.



وتشمل الفعاليات أيضا جلسات استشارية مباشرة للموظفين، تقدم لهم توصيات حول كيفية اتخاذ خطوات استباقية للحفاظ على صحتهم، عبر الكشف المبكر والاستشارة عند ظهور أي أعراض محتملة لداء السكري.



وتواصل Ooredoo الكويت تعزيز التزامها بدعم صحة موظفيها من خلال شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات الصحية، بما في ذلك معامل التحاليل وعيادات أطباء السكري المرموقة، ما يعكس ريادة الشركة في تقديم رعاية شاملة لمواردها البشرية.