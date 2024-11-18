كشف تقرير إرنست ويونغ (EY) لصفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن تسجيل المنطقة لارتفاعات في نشاط الصفقات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، مع 522 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 71 مليار دولار، بارتفاع نسبته 9% في عدد الصفقات و7% في قيمتها مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.



وبحسب التقرير، جاءت الإمارات والسعودية على رأس قائمة الوجهات المفضلة من قبل المستثمرين بسبب سياساتهما المواتية للأعمال، مع تسجيل 239 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية المعلنة 24.5 مليار دولار.



وكانت الدولتان أيضا من بين أهم الدول المشاركة بنشاط الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم الصفقات وقيمتها، حيث استحوذتا على 52% من حجم الصفقات في المنطقة و81% من قيمتها.



وواصلت صناديق الثروة السيادية، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة من الإمارات، وصندوق الاستثمارات العامة من المملكة العربية السعودية، قيادة نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة لدعم الاستراتيجيات الاقتصادية في كلا البلدين.



ولعبت عمليات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، دورا مهما في حجم الصفقات وقيمتها، حيث ساهمت بنسبة 52% من حجم الصفقات و73% من قيمتها الإجمالية. كما ارتفعت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ المحلية على أساس سنوي بنسبة 44% لتصل إلى 19.3 مليار دولار، مدفوعة في المقام الأول بصفقات نفذتها كيانات مرتبطة بالحكومات في قطاعات النفط والغاز والمعادن والتعدين والمواد الكيميائية. واستحوذ نشاط الاندماج والاستحواذ المحلي على 48% من إجمالي عدد الصفقات.



كما حافظت الولايات المتحدة الأميركية على وصفها الجهة المفضلة للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تسجيل 32 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 18.3 مليار دولار. وتتعاون الشركات الأميركية البارزة مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص في الإمارات العربية المتحدة في مبادرات مختلفة، لاسيما أن مجلس الأعمال الأميركي -الإماراتي يقوم بدور نشط في تعزيز الشراكات البينية.



هذا، وتركزت عشرة من أكبر صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 في دول مجلس التعاون الخليجي.



وتم تنفيذ أكبر صفقة في شهر فبراير 2024، مع استحواذ شركة «كلايتون دوبيلير آند رايس» وشركة «ستون بوينت كابيتال» و«مبادلة للاستثمار» على شركة «ترويست إنشورانس هولدينغز» مقابل 12.4 مليار دولار.