فازت مبادرات «زين» في قطاعات التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية وحلول قطاع المشاريع والأعمال بـ 3 جوائز متميزة في فئة إنجازات الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا التي يقدمها مجلس سامينا للاتصالات سنويا، وهو تحالف شركات الاتصالات الذي يغطي 3 مناطق جغرافية واسعة من العالم (جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا).



وتوجـــت مجموعــة زين بهذه الجوائز تقديرا لابتكاراتها التكنولوجية في هذه القطاعات الثلاثة، وما قامت به مؤخرا بإطلاق كيانات تتمتع بالرؤية الاستراتيجية والابتكار في المشهد الرقمي المتطور في أسواق المنطقة، إذ جاء هذا التتويج خلال حفل جوائز الإنجاز التكنولوجي على هامــش معرض جيتكس جلوبــــال 2024 الــــذي استضافته دبي مؤخرا.



وجــاءت الجائزة الأولى في فئة «التعاون والشراكات المبتكرة» تقديرا للشراكة الاستراتيجية الذي وقعتها شركة ZainTECH العلامة الأشهر في الخدمات الرقمية والسحابية والأمن السيبراني بأسواق الشرق الأوسط مع شراكة DATANUUM، وهي منصة البيانات والتسويق الشاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو الاتفاق الذي سيدعم جهود شركة ZainTECH في تقديم حلول مبتكرة تعزز نمو بيانات العملاء والتفاعل الشخصي والولاء للشركات، كما أن هذه الخطوة ستلبي الحاجة المتزايدة إلى خصوصية البيانات والامتثال التنظيمي في المنطقة، وستقدم لها حلولا مبتكرة للتعامل مع حجم البيانات الهائل بأمان مع فرصة تعزيز تجربة العملاء، والتفاعل معهم، والاحتفاظ بهم، وتحسين الإنفاق التسويقي.



وسلطت هذه الجائزة الضوء علـى جهود شركة ZainTECH والتزامها مع مؤسسة DATANUUM بدفع عجلة التحول الرقمي، ودعم الشركات في أسواق المنطقة لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لبيانات عملائها بطريقة بسيطة ومتكاملة وفعالة، ما من شأنه تعزيز علاقات العملاء، والانطلاق إلى مستقبل أكثر ربحية.



وجاءت الجائزة الثانية من مجلس سامينا للاتصالات في فئة «التكنولوجيا المالية» بتتويج شركة تمام للتمويل الاستهلاكي المصغر في المملكة العربية السعودية في فئة «القيادة المتميزة وإنجازات النمو في القطاع»، إذ تعمل منصة تمام للتمويل على إحداث ثورة في مشهد التمويل الاستهلاكي المصغر في المملكة، حيث توفر حلولا مالية مخصصة تعتمد على البيانات تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء.



وتوفـر منصـة تمام للأفراد فرصـة الحصول على قروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية دون الحاجة إلى زيارة الموقع فعليا، حيث تستغرق عملية التقديم والموافقة على المنصة دقائق معدودة، وذلك منذ لحظة تحميل التطبيق حتى إيداع مبلغ التمويل، ويتم تقديم القروض للعملاء دون اشتراط تحويل الراتب أو كفيل.



ومنح مجلس سامينا الجائزة الثالثة لشركة DIZLEE في فئة «منصات البيانات» تقديرا لتميز أعمالها في تقديم منتجات وخدمات استثنائية في قطاع الخدمات الرقمية، باعتبارها منصة واجهات برمجة تطبيقات ديناميكية وتوفر نظاما بيئيا لتعزيز النمو الرقمي، حيث تقدم شركة DIZLEE حلولا مبتكرة للترفيه والألعاب، والفوترة المباشــــرة، والمراسلـــة، والمصادقة الرقمية، ومن خلال عرض واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بمنصتها المتطورة، تعمل «زين» على إزالة حاجز كبير أمام تطوير شراكات رقمية مربحة من جميع أنحاء العالم، ما يعزز طرح خدمات الترفيه والألعاب الجذابة للعملاء في وقت قصير، وحاليا، تتمتع أعمال شركة Dizlee بسلسلة من اتفاقيات الشراكة مع أكثر من 42 مزودا عالميا لخدمات OTT، كما أنها تقدم 213 ابتكارا رقميا، وتقوم بمعالجة أكثر من 200 مليون معاملة دفع، بلغت قيمتها أكثر من 340 مليون دولار في منذ إطلاقها في منتصف العام 2018.



ويغطي مجلس سامينا للاتصـالات دول جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو مجلس غير ربحي يمثل عشرات شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية في أكثر من 25 دولة، حيث تمثل قاعدة مشتركين ضخمة لعملاء الهواتف النقالة، وشبكات الاتصالات الثابتة، وخدمات النطاق العريض، ويضم المجلس في عضويته شركات الاتصـالات والمصنعيـن والهيئات الحكومية والجهات المنظمـــــة والأكاديمييـن والمؤسسات الرائدة عالميا في مجال الاستشارات الإدارية.



الجدير بالذكر أن الفئات التي توجت فيها شركات زين في قطاعات التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية وحلول المشاريع والأعمال تشير إلى طموحات مجموعة زين في توسيع مجالات أعمالها في الابتكارات التكنولوجية، وتوفير أكبر محفظة خدمات رقمية في المنطقة لعملائها من الأفراد والشركات والحكومات.