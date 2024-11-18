

وقع بنك الكويت الدولي (KIB) اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «Med Cell»، التابعة لشركة مزايا، بهدف إطلاق وتطوير منصة «سلامتك»، وهي منصة رقمية متقدمة توفر مجموعة شاملة من الخدمات الصحية للمستخدمين، ووقع الاتفاقية ممثلا لـ «KIB» نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي رائد بوخمسين، ومن جانب «Med CELL» رئيس مجلس الإدارة عيد الرشيدي.



وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية مع منصة «سلامتك» لتكون خطوة متقدمة نحو بناء منظومة شاملة من الحلول التي تجمع بين الخدمات المصرفية والرعاية الصحية، والمصممة خصوصا لتناسب نمط حياة كل شريحة من شرائح عملائه وتدعم احتياجاتها، وذلك انطلاقا من دوره كمؤسسة وطنية رائدة، وشريك مالي موثوق لهم، وبما يتماشى مع شعاره المؤسسي «بنك للحياة».



وتهدف منصة «سلامتك» إلى تسهيل الوصول إلى خدمات طبية متنوعة تشمل التمريض، التحاليل، الأشعة، العلاج الطبيعي، حجوزات المواعيد في المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات، إضافة إلى حجز موعد مع الأطباء بمختلف التخصصات، واستشارات طبية أونلاين في حالات الطوارئ. كما توفر المنصة خدمة توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية من الصيدليات المتعاقدة مع الشركة عند الطلب، مما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمستخدمين.



وفي هذا السياق، أعرب مدير عام إدارة الابتكار الرقمي وذكاء المعلومات في KIB محمد الشريف عن اعتزازه بهذه الشراكة التي تأتي في إطار جهود البنك لتقديم حلول رقمية مبتكرة لخدمة جميع شرائح العملاء وتلبية احتياجاتهم المتجددة، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس التزام KIB بتعزيز بنيته التحتية الرقمية ودعم قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech).



وأضاف الشريف أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز تجربة العملاء من خلال منصة رقمية متكاملة، مما يتيح لهم الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات الصحية بكل يسر وسهولة، مشيرا إلى أن KIB يواصل تطوير حلول «Banking as a Service»، التي توفر منصات رقمية مرنة ومتكاملة لتمكين العملاء من الوصول إلى الخدمات المصرفية والرعاية الصحية بطريقة أكثر سلاسة وابتكارا، وذلك للارتقاء بتجربتهم وإضافة قيمة حقيقية لحياتهم.



من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية في شركة Med CELL الطبية م.سلوى ملحس إن هذه الشراكة الإستراتيجية بين KIB وشركة Med CELL الطبية تطمح إلى النهوض بالقطاع الصحي في الكويت بشكل يتماشى مع التطور الرقمي الذي تشهده جميع القطاعات في دول العالم.



وبينت أن تطبيق سلامتك تم تطويره وطرحه في مراحله الأخيرة بنظامي «Apple» و«Android»، حيث يضم نحو 200 طبيب في كل التخصصات و5 أفضل صيدليات في الكويت، وأكثر من 20 ألف منتج طبي، كما أنه يتيح لكل فئات المجتمع الاستفادة منه في الحصول على المواعيد، بالإضافة إلى أنه يضم جميع الخدمات الصحية تحت سقف واحد، ويتيح الفرصة للأطباء والعملاء الولوج إلى ملفاتهم الصحية بطريقة سرية ومضمونة.



تجدر الإشارة إلى أن KIB مستمر في توسيع قاعدة شراكاته في مجال الرعاية الصحية مع مختلف المستشفيات والعيادات، ليقدم من خلالها تسهيلات تمويلية يسيرة تغطي كل التخصصات الطبية، والمصممة خصوصا بما يناسب نمط حياة كل شريحة من شرائح عملائه، وذلك تماشيا مع شعار KIB المؤسسي: «بنك للحياة».