

حصد بنك الخليج جائزة «أكبر محفظة بطاقات الخصم الأكثر أمانا في الكويت» من ماستركارد، وذلك تقديرا لجهود البنك المميزة في تعزيز الأمن الرقمي وتقديم الحلول المبتكرة في مجال المدفوعات الرقمية لبطاقاته وخدماته.



تعد هذه الجائزة بمنزلة اعتراف دولي من ماستركارد بالإنجازات المتميزة لبنك الخليج في مجال



الـTokenization، وهي عملية تحويل البيانات الحساسة مثل أرقام البطاقات إلى رموز أو توكنات آمنة يمكن استخدامها في المعاملات الإلكترونية دون الكشف عن المعلومات الأساسية، وتسهم هذه التقنية في تقليل المخاطر الأمنية وتحسين تجربة العملاء عبر توفير طبقة إضافية من الحماية على المدفوعات الرقمية.



وعقب تسلمه الجائزة خلال منتدى ماستركارد للأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أقيم في سنغافورة مؤخرا، بحضور عدد كبير من قادة الصناعة المصرفية في المنطقة، قال مساعد مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج محمد تقي: نحن فخورون بتكريمنا من ماستركارد بهذه الجائزة المميزة، مما يعكس التزامنا المستمر بالابتكار وتقديم الحلول المصرفية الآمنة والمتطورة لعملائنا.



وأضاف: نسعى دائما الى تقديم أفضل الخدمات المصرفية الرقمية التي تواكب أحدث التطورات في عالم المدفوعات، ونؤمن بأن تقنيات الـ Tokenization جزء أساسي من تعزيز أمان عمليات الدفع الإلكترونية للعملاء. وتابع: تعد هذه الجائزة بمنزلة خطوة مهمة لبنك الخليج في إطار استراتيجيته لتقديم خدمات مصرفية حديثة وآمنة، ويسهم هذا الإنجاز في تعزيز مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة في الكويت والمنطقة.



يذكر أن «ماستركارد» شركة عالمية رائدة في مجال حلول الدفع الرقمية، وتلتزم بتقديم تكنولوجيا مبتكرة تسهم في تحسين تجربة المدفوعات وتحقيق الأمان والراحة في المعاملات المالية عبر الإنترنت وفي المتاجر.