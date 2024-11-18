

فاز بيت التمويل الكويتي (بيتك) بجائزة التميز في خدمات الحوالات والدفع الالكتروني والتبادلات المالية «STP» رفيعة المستوى لعام 2023 المقدمة من مجموعة «سيتي بنك» العالمية، باعتباره أفضل المؤسسات المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط التي يتعامل معها «سيتي بنك» في هذه المجالات، وذلك بعد أن حصل على أعلى النسب وفق المعايير التي يضعها «سيتي بنك» لمنح هذه الجائزة، ووصلت إلى 100%.



وتمنح مجموعة «سيتي بنك» العالمية جائزتها للمؤسسات المالية العريقة في العالم، والتي تطبق أنظمة حديثة تتسم بالدقة والتطور وفق النظم والمعايير العالمية، حيث تؤكد الجائزة جدارة واستحقاق «بيتك» نظرا لالتزامه الدائم وتلبيته للمعايير والمقاييس التي يضعها «سيتي بنك» لتلك الجائزة من بين مؤسسات مالية عديدة تحتفظ بتعاملات نشطة معها على مستوى المنطقة، ومن ابرز معايير منح الجائزة، دقة الحوالات المالية، وجودة وكفاءة البيانات والمعلومات المرسلة بما يتماشى مع كل المتطلبات الرقابية، إضافة إلى سرعة تنفيذ العمليات.



وقال رئيس العمليات للمجموعة في «بيتك»، عبدالله أبو الهوس إن الجائزة تؤكد تطور الأنظمة والبرامج التقنية وتميز قدرات العنصر البشري في «بيتك» وجودة خدماته، مشيرا إلى أن «سيتي بنك» من كبرى المؤسسات المالية في العالم ويحتفظ بعلاقات وتعاملات واسعة مع مؤسسات مالية عديدة، كما يضع مواصفات عالمية دقيقة ومهنية تقيس جودة وكفاءة وأمان أنظمة الدفع الإلكتروني والحوالات المالية لدى المؤسسات المالية التي يتعامل معها، ويختار سنويا الأفضل من بينها التزاما بهذه المواصفات والمقاييس، وان حيازة «بيتك» أعلى النسب لهذه المعايير كافة من بين المؤسسات المالية المقارنة، هو انجاز وحافز لمزيد من التطوير والتحديث والالتزام باستدامة التميز والنجاح.



من جانبه، قال مدير عام المؤسسات المالية في «بيتك» عبدالله المرزوق إن الجائزة التي تمنح للمؤسسات المرموقة على مستوى المنطقة تبرهن على قدرة وكفاءة «بيتك» في التعامل مع المؤسسات المالية العالمية وثقتها فيه، كما تعكس من جانب آخر، ثقة «سيتي بنك» في التعاملات المصرفية الإسلامية التي أسهم «بيتك» في إرساء أسسها على مستوى أسواق المنطقة والعالم.



وأكد أن هذا التطور يعد من ثمار رؤية ونهج «بيتك» المتمثل في الاستثمار بأنظمة التكنولوجيا المتطورة، والعنصر البشري، وتوظيف هذه الاستثمارات لخدمة العملاء وفق أعلى المواصفات، مبينا أن خدمات الخزانة وإدارة النقد وصلت إلى مراحل متقدمة في تقديم حلول مالية ومصرفية مبتكرة ومنصات رقمية متطورة للعملاء في مجال الخزانة، حيث يمتلك «بيتك» فريقا مدربا وذا خبرة متميزة من الكفاءات الوطنية الشابة يتمتع بالمهنية العالية والدراية الكافية لإدارة جميع أنشطة الخزانة والعمل على خدمة العملاء بالاعتماد على الحلول التكنولوجية المتطورة التي يوظفها البنك لتعزيز كفاءة الأداء.



وبهذه الجائزة يضيف «بيتك» إنجازا نوعيا جديدا إلى سجل إنجازاته المتواصلة، والمتمثلة في حصوله على العديد من الجوائز والتقديرات من كبرى المؤسسات العالمية، تقديرا لتميز خدماته وحلوله المالية ولريادته العالمية في صناعة التمويل الإسلامي.