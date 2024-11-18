وجّه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أمس نداء إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن و«القوى النافذة» و«أحرار العالم» للتدخل من أجل إيقاف جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في شمال قطاع غزة.



وقال فتوح في بيان صحافي إن «ما يحدث في شمال القطاع من حصار مفروض منذ 47 يوما ويهدد بإبادة أكثر من 70 ألف مواطن (فلسطيني) وأسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من ألفي مواطن وآلاف الجرحى لا يمكن تصوره وكارثة بحق الإنسانية وشاهد على ظلم العالم للشعب الفلسطيني».



وأشار إلى المجزرتين اللتين ارتكبهما جيش الاحتلال أمس في مشروع (بيت لاهيا) ومخيم (النصيرات) في قطاع غزة باستخدام براميل متفجرة استهدفت مباني عدة ما أسفر عن استشهاد أكثر من 70 شخصا معظمهم عائلات. وشدد فتوح على أن «التقاعس الدولي وانعدام الضمير الإنساني» تجاه الضحايا المدنيين هما بمثابة «تواطؤ وضوء أخضر» لحكومة الاحتلال المجرمة.



من جهته، أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة أمس، بانتشال 26 جثة بعضها عائد لنساء وأطفال، في قصف جوي إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في بلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس «تم انتشال 26 شهيدا بينهم أطفال ونساء بينما لا يزال نحو 59 مواطنا على الأقل مفقودين وغالبيتهم من الأطفال والنساء تحت أنقاض بناية مكونة من خمسة طوابق استهدفت في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة».



وفي بيت لاهيا، قال جابر غباين (20 عاما) وهو من أقارب صاحب المنزل المستهدف «سمعت الضربة من الطيران الحربي، اهتزت المنطقة، كنت في البيت عند أقاربي، شعرنا جميعا أن الموت بات قريبا منا». وأضاف «ماذا نفعل، لا حيلة لنا، لا يوجد أي مسلح في المنزل ورغم ذلك قصفوه».



وذكر شهود عيان أن الطيران الحربي الإسرائيلي أطلق صاروخين تفصلهما عدة ثوان نحو المبنى الذي كان يؤوي أكثر من 75 مواطنا جميعهم من النازحين.



وتجمع عشرات المواطنين في محيط المنزل المستهدف وقام بعضهم بانتشال جثث قتلى وتمديدها على الأرض.



ولفت جثث الكثير من القتلى التي تحولت أشلاء في أغطية ووضعت على جانب الطريق، فيما قام عدد من المواطنين بنقل جثث على عربة يجرها حمار لدفنها في موقع قريب من المنزل.



وأعلنت وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» أمس أن حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام في قطاع غزة، ارتفعت إلى 43846 قتيلا على الأقل.



وقالت الوزارة في بيان إنها أحصت خلال 24 ساعة «47 شهيدا» نقلوا إلى المستشفيات، لافتة إلى أن العدد الإجمالي للجرحى ارتفع إلى 103740 منذ بدء الحرب.



من ناحية اخرى، أعلنت الشرطة وجهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) الإسرائيليان أمس في بيان توقيف ثلاثة مشتبه فيهم بعد إطلاق قنبلتين ضوئيتين مساء أمس الاول قرب منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي لم يكن موجودا فيه.



وقال البيان «أوقف ثلاثة مشتبه بهم لضلوعهم في الحادث»، الذي وقع في قيساريا في وسط البلاد، مشيرا إلى أنهم سيخضعون لتحقيق مشترك من قبل الشرطة والشين بيت.



وذكر البيان أن المحكمة أمرت بحظر نشر معلومات عن التحقيق أو هوية المشتبه بهم لمدة 30 يوما.



وجاء في بيان للشرطة و«الشين بيت» أن «قنبلتين ضوئيتين سقطتا في الباحة أمام منزل رئيس الوزراء»، موضحا أن نتنياهو وأفراد عائلته لم يكونوا في المنزل عند وقوع هذه الحادثة «الخطرة».

نائب عن حزب الليكود: سنصادر الحرم الإبراهيمي «متراً متراً»

«الكنيست» يقرّ مشروع قانون يمنع رفع العلم الفلسطيني على مؤسسات ممولة من إسرائيل



ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية أن «الكنيست» أقر مشروع قانون يحظر رفع أعلام السلطة الفلسطينية على مؤسسات ممولة من إسرائيل.



من جهة اخرى، قال عضو «الكنيست» عن حزب الليكود أفيخاي بوارون إن إسرائيل ستأخذ «الحرم الإبراهيمي مترا مترا كما بدأنا بمتر واحد».



وأضاف بوارون «لدينا وزير أمن جيد ووزير دفاع جيد وأصدقاء في الخارج، هذه فرصتنا، لدينا سنتان لفعل ذلك، لن يبقى المكان عالقا»، وذلك حسبما اوردت قناة «الجزيرة» الفضائية.

هولندا: التحقيق مع 45 مشتبهاً بهم بارتكاب عنف خلال «أحداث أمستردام»



أعلنت الشرطة الهولندية أنها تحقق مع 45 شخصا تشتبه بارتكابهم جرائم عنف على صلة باضطرابات شهدتها أمستردام على خلفية مباراة بكرة القدم الأسبوع الماضي كان أحد طرفيها فريق إسرائيلي، في واقعة أفضت إلى توقيف تسعة أشخاص.



وجاء في بيان لقائد الشرطة الهولندية يانيك نول «بسبب خطورة الجرائم، وأيضا بسبب التداعيات الاجتماعية، عززنا تدابيرنا بتشكيل فريق تحقيق خاص».



وقال نول إن الشرطة «تنظر في جميع الجرائم التي ارتكبت في الفترة التي سبقت المباراة وفي أعقابها»، بعدما هزت البلاد أعمال عنف شهدتها العاصمة في 7 الجاري، ما أدى إلى احتجاجات عدة ودفع بالحكومة إلى حافة الانهيار.



وأضافت الشرطة أنه من المتوقع أن يزداد عدد المشتبه بهم «بالاستناد جزئيا إلى تحليل كمية كبيرة من اللقطات».



وارتفع منسوب التوتر قبل مباراة كرة القدم الأسبوع الماضي بين مكابي تل أبيب وفريق أياكس المحلي، بعد أن أطلق مشجعون إسرائيليون هتافات معادية للعرب وخربوا سيارة أجرة وأحرقوا علما فلسطينيا في الساحة الرئيسية في أمستردام، وفقا لتقارير الشرطة.



وفي أعقاب المباراة، استهدفت هجمات «كر وفر» مشجعين إسرائيليين جرت مطاردتهم في شوارع أمستردام.



وقال نول إن «التحقيق جار على قدم وساق».



ولفت إلى ضرورة «التأكيد أننا ننظر في كل الجرائم التي ارتكبت في الفترة التي سبقت المباراة وفي أعقابها. بغض النظر عن هوية الجناة أو الضحايا».