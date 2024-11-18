أكد فريق «منسقو استجابة سوريا»، أن 90% من النازحين في مخيمات الشمال السوري يواجهون نقصا في المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية.



وخلص الفريق إلى هذه النتيجة بعد استبيان شمل 73 ألفا و484 نازحا من مختلف الفئات العمرية بأكثر من 611 مخيما في إدلب وريفها وريف حلب الشمالي.



ووجه الفريق أسئلة للنازحين في المخيمات بشأن الوضع الإنساني، حيث تبين أن 22 مخيما لم تشهد أي نشاطات إنسانية منذ أكثر من عام ونصف العام، وهو ما يكشف حجم المعاناة التي يواجهها قاطنو المخيمات.



وفي تفاصيل النتائج، أظهرت البيانات أن 89% من المستفيدين لا يحصلون على مساعدات غذائية، في حين يحصل 11% فقط على مساعدات بشكل متقطع، كما أن 94% من المخيمات تفتقر للنقاط الطبية، و91% من النازحين لا يحصلون على المياه بشكل منتظم، في حين يحصل 9% من النازحين على تلك الخدمات بصعوبة وبشكل متقطع.



ويعد التعليم من أبرز الأزمات في مخيمات الشمال السوري، حيث لا توجد مدارس في 96% من المخيمات، ما يضع الأطفال في وضع تعليمي هش، يضاف إلى ذلك الغياب التام لخدمات الإطفاء والصرف الصحي، مما يزيد من المخاطر الصحية.