استقبل الرئيس السوري بشار الأسد العميد عزيز نصير زاده وزير الدفاع الإيراني والوفد المرافق له، بعد يومين على استقباله علي لاريجاني، كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، والذي سبقه أيضا بأيام وزير الخارجية عباس عراقجي، ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» إن الأسد بحث مع وزير الدفاع الإيراني قضايا تتعلق بالدفاع والأمن في المنطقة، وتعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة الإرهاب وتفكيك بنيته بما يخدم استقرار المنطقة وأمنها. وذكرت ان الأسد أكد أن القضاء على الإرهاب مسؤولية إقليمية ودولية لأن أخطاره تهدد شعوب العالم كلها.



وذكرت «سانا» أن زيارة نصير زاده إلى دمشق تخللها لقاء «كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين».



وأضافت الوكالة أن المباحثات شملت المستجدات في المنطقة بشكل عام، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الجيشين السوري والإيراني، «بما يسهم في مواصلة محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».



يذكر أن الأسد ولاريجاني، كانا بحثا في التطورات التي تشهدها المنطقة لاسيما التصعيد الإسرائيلي والعدوان المستمر على فلسطين ولبنان وضرورة إيقافه، بحسب «سانا». كما جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بينما قال حساب «رئاسة الجمهورية» السورية على «فيسبوك» إن لاريجاني شدد على دعم إيران لسورية، مؤكدا دورها «المحوري» في المنطقة.



وفي تصريح حول الزيارة، قال لاريجاني إنه حمل رسالة إلى كل من بشار الأسد، ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، مشيرا إلى أن كشف مضمونها سيكون متروكا لهما.



وأضاف أن الرسائل التي حملها «تأتي مباشرة من قائد الثورة والجمهورية»، وتهدف إلى «تقديم الدعم للمقاومة وللشعبين اللبناني والسوري»، وفق ما نقلته وسائل الإعلام حينها.



ونقلت صحيفة «الوطن» السورية المقربة من السلطة عن الوزير الإيراني قوله للصحافيين لدى وصوله إلى دمشق، إن الكل يعلم مكانة سورية «المهمة في السياسة الخارجية الإيرانية، وقد جئنا إلى دمشق بناء على دعوة وزير الدفاع السوري».



وتابع: «ستكون لدينا لقاءات مع المسؤولين السياسيين والعسكريين لنتباحث في عدة مسائل مشتركة بين الدولتين، خاصة في مجال الدفاع والأمن بما يهدف إلى توسيع التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين».



وتأتي زيارة الوزير الإيراني وسط تصعيد في الهجمات الإسرائيلية على سورية، حيث شنت هجمات متتالية على دمشق وحمص يومي الخميس والجمعة الماضيين وأدت إلى مقتل قياديين في حركة الجهاد الإسلامي.