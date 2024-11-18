

القاهرة - هالة عمران



خلال جولته بمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT’24 تحت شعار «The Next Wave»، زار د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، جناح المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري».



وخلال تواجده بجناح المبادرة، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تستهدف من هذه المبادرة، التي يأتي تنفيذها بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تكثيف عمل الجهات الحكومية، والجهات الشريكة، من أجل تحسين مؤشرات التنمية البشرية واستعادة الشخصية المصرية الحقيقية، موضحا أننا نسعى إلى أن يشعر المواطن بالمردود الإيجابي في فترة قصيرة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين جميع أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية والمعنية بالرقابة على تنفيذ أهداف المبادرة وفقا للمستهدفات المحددة، التي شاركت في رسم خارطة طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والسلوكية.



فيما أشار د.خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان إلى أن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» يشارك فيها جميع أجهزة الحكومة والوزارات المعنية، إضافة إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، لافتا إلى أن المشروع القومي للتنمية البشرية يستهدف رفع مؤشرات التنمية البشرية، وتطوير الخدمات الحكومية، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحا في الوقت نفسه أن برامج المشروع القومي للتنمية البشرية تتضمن (الأم والجنين، والأطفال، والشباب، والكبار، وكبار السن ما فوق 65 عاما، وتحسين جميع مؤشرات الصحة العامة للمواطنين بمختلف أعمارهم).



وحول جناح المبادرة بالمعرض، أوضح د.خالد عبد الغفار أن هذا الجناح يقدم تجربة تفاعلية فريدة تسلط الضوء على دور التكنولوجيا والبيانات في تعزيز التنمية البشرية من خلال محاكاة مبتكرة.



وفي هذه الأثناء، استعرض د.خالد عبدالغفار طرق وأساليب مساهمة المبادرة في تحسين التعليم، والصحة، والتشغيل والطفولة المبكرة عبر التكامل بين المؤسسات الحكومية، حيث يوفر الجناح للزوار فرصة لاكتشاف حلول عملية تسهم في بناء مستقبل أكثر شمولا واستدامة.