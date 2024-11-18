

دمشق - هدى العبود



أحيت فرقة «الرسالة» للإنشاد والتراث، أمسية إنشادية بعنوان «جمال الوجود» على مسرح الأوبرا بدار الأسد للثقافة والفنون بدمشق، احتفاء بجماليات التراث الصوفي العريق المتعارف عليه بغالبية الدول العربية والإسلامية، خاصة سورية.



وقال المنشد عمر ديراني لـ «الأنباء»: الأمسية تعكس جوهر الإنسان الداخلي وجمال الخالق لوجوده، كما تعكس خفايا هذا الفن الراقي وما يريد إيصاله إلى الجمهور من خلال رسالة إنسانية روحانية، وهذا ما نسعى إليه من خلال فن راق عريق، وبالتالي نصل إلى خلق تجربة فنية روحية ننشدها ونسعى إليها، لذلك نحن نعمل على تفاصيل دقيقة لتحقيق التكامل بين المشهد البصري والسمعي، لنقل المتلقي إلى حالة وجدانية عميقة، موضحا أنهم عملوا على تطوير الصيغة الإيقاعية لتبرز دور الإيقاع كركيزة أساسية في الإنشاد، بمصاحبة ألحان الناي الرقيقة.



وعن رمزية السلام في رقصة «المولوية»، قال المولوي محمود الطير: تعبر رقصة المولوية عن رحلة الروح نحو السكينة والسلام، فبلباسهم الأبيض ودورانهم، يعيد الدراويش إحياء رسالة الصوفي الذي جعل من المحبة والتسامح أسلوبا للحياة، ونقدم اليوم هذا التراث من سورية للعالم كدعوة للسلام، وما أحوجنا للسلام بكل أشكاله وتنوعاته جراء حروب متعاقبة على بلداننا! وانتقلت الأمسية بالحضور عبر محطات موسيقية متنوعة، بدءا من مقام بيات حسيني مع «يا ساقي الندمان» و«مولاي صل»، وصولا إلى مقام رست بأناشيد مثل «مولى المواهب» و«جودوا بالوصال»، حيث تمازجت الأصوات بروحانية عميقة. كما قدمت الفرقة عرضا إيقاعيا أعاد التأكيد على أن الإيقاع هو نبض الموسيقى الصوفية.



وفي مقام الحجاز، أبدعوا في أداء «أقبل الساقي» و«قوموا تمدحوا لله»، مختتمين الأمسية بمقام كرد وأوبريت «سيرة الحبيب»، ثم بأناشيد من مقام سيكاه مثل «اللهم صل وسلم» و«يا حمام المدينة».