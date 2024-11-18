

القاهرة - خلود أبوالمجد



فوجئ العاملون بمسلسل «ضل حيطة» الذي تخوض به الفنانة ياسمين صبري سباق دراما رمضان المقبل بتوقف مفاجئ للتصوير لعدة أيام، بسبب تغيب بطلة العمل عن التصوير خلال الأيام المقبلة. وجاء توقف التصوير بسبب حصول ياسمين على إجازة لسفرها إلى الجونة لتصوير أحداث فيلمها الجديد «الأرض السوداء» الذي تقف فيه للمرة الأولى أمام الفنان كريم عبدالعزيز، وهو ما أربك حسابات صناع المسلسل.



مسلسل «ضل حيطة» مكون من 30 حلقة، وهو بطولة: ياسمين صبري، عابد عناني، هاجر الشرنوبي، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، وغفران محمد، وخلال أحداث مسلسلها تحاول ياسمين الانتقام من زوجها بسبب خيانته لها مع أقرب صديقة لها، حيث تجسد شخصية ربة منزل لديها أطفال تسعى إلى تربيتهم وتتعرض للعديد من المشاكل.