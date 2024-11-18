

تعادل منتخبنا الوطني لكرة قدم الناشئات مع نظيره البحريني 2-2 في المباراة الودية الثانية التي أقيمت بينهما مساء السبت بالعاصمة المنامة، علما أنهما التقيا الخميس الماضي في اللقاء الأول الذي انتهى بفوز المنتخب البحريني 3-0.



وقالت عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم للناشئات رئيس الوفد حنان الحردان لـ (كونا) إن مشاركة منتخبنا بمباراتين وديتين أمام نظيره البحريني خلال المعسكر التدريبي تأتي استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وأعربت الحردان عن أملها في أن تسفر سلسلة المباريات الودية والمعسكرات التي يشارك فيها «أزرق الناشئات» عن تطوير قدراته ومهاراته الكروية وتسجيل حضوره في المشاركات الخارجية.

وعبرت عن تطلعها لأن يقدم «ناشئات الأزرق» في المباريات المقبلة أداء تنافسيا متقدما، وأن يظهر الفريق بالمستوى المأمول، مؤكدة ثقتها الكبيرة بقدرات المنتخب وحرصه على عكس صورة مشرفة لدولة الكويت ورفع علمها عاليا في المحافل الدولية.

وتقدمت الحردان بالشكر والعرفان لسفارتنا لدى مملكة البحرين، وعلى رأسها السفير الشيخ ثامر جابر الأحمد، على الاهتمام الكبير الذي حظي به الوفد ودعمه وتشجيعه لهم.