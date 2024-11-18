

مبارك الخالدي



بجاهزية عالية، يختتم منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة منتخب الأردن غدا في الـ 9.15 مساء على ستاد جابر الدولي، ضمن الجولة السادسة من الدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2026 التي من المقرر إقامتها في أميركا وكندا والمكسيك، وذلك في إطار منافسات المجموعة الثانية التي ستشهد غدا أيضا مباراتين، تجمع الأولى كوريا الجنوبية وفلسطين على ستاد عمان بالأردن، والثانية بين العراق وسلطنة عمان على مجمع السلطان قابوس ببوشر.



وتتصدر كوريا ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، ويأتي الأردن والعراق في المركزين الثاني والثالث بـ 8 نقاط لكل منهما، ثم منتخب سلطنة عمان رابعا بـ 6 نقاط، فالأزرق في المركز الخامس برصيد 3 نقاط، وأخير منتخب فلسطين بنقطتين. ومن المقرر أن يضع الجهاز الفني لمنتخبنا بقياده الأرجنتيني خوان بيتزي يده على ملامح التشكيلة التي سيخوض بها المباراة أخذا في الاعتبار تعويض غياب الظهير سامي الصانع والجناح معاذ الاصيمع بداعي الإيقاف لتراكم الإنذارات. وكانت الحصص التدريبية الخاصة بالاستعداد للمباراة قد شهدت كثافة فنية عبر المحاضرات التي قدمها المدرب بيتزي والتطبيقات العملية داخل الملعب كون المباراة تشكل مفصلا مهما في مشوار الأزرق نحو المنافسة على التأهل إلى المونديال فضلا عن الرغبة في تحقيق الفوز الأول للأزرق بالتصفيات وحصد النقاط الـ 3، لما لذلك من أثر معنوي إيجابي على منتخبنا بشكل عام وجماهيره التي تسانده بشغف كبير.



الاجتماع الفني والمؤتمر الصحافي



في جانب متصل، يعقد اليوم بقاعة الاجتماعات في ستاد جابر الدولي الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، يعقبه المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، وذلك بحضور مدربي المنتخبين الأرجنتيني بيتزي والمغربي جمال السلامي وبمشاركة لاعب من كل منتخب. هذا، وعقد أمس في قاعة الاجتماعات بمقر اتحاد الكرة في ستاد جابر الدولي، الاجتماع التنسيقي لوزارات الدولة والجهات المعنية المشاركة في المباراة وذلك بحضور الأمين العام لاتحاد الكرة القدم بالتكليف د.صالح المجروب، وممثلين عن مختلف وزارات وجهات الدولة، حيث تطرق الحضور إلى مناقشة برنامج تنظيم دخول الجماهير للمباراة، وكذلك الوقوف على جهوزية واستعداد مختلف اللجان العاملة لإخراج المباراة بأفضل صورة.