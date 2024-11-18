مبارك التنيب



لم تمر قضية تقدم بها مواطن - تحمل مسمي سرقة بحق عامل توصيل طلبات - مرور الكرام على رجال المباحث وانما خلصت التحريات إلى اتهام المبلغ بالبلاغ الكيدي واستغلال السلطة وتهديد العامل بالأذية. وفي التفاصيل أبلغ مواطن أحد مخافر حولي بسرقة 160 دينارا من قبل عامل التوصيل، مشيرا إلى انه طلب ملابس من موقع إلكتروني بالانستغرام، وقام المندوب بالتوصيل وعند وصوله أخذ المبلغ «كاش» ولاذ بالفرار بمركبة دون تسليمه للملابس.



وقال المصدر تم تحديد المدعى عليه، وبالتحقيق معه أنكر التهمة جملة وتفصيلا وأكد أنه سلّم الملابس إلى الشاكي وقبل إعطائه الملابس قام الشاكي بإبراز هوية تعود لوزارة التجارة والصناعة دون أن يتسلم منه أي مبلغ مالي



وأردف المصدر بالقول: ساورت رجال المباحث الشكوك، وبالانتقال إلى مكان الواقعة وبالاستعانة بالوسائل التقنية الحديثة تم استخراج كاميرات مراقبة محيطة بمكان الواقعة ليتبين لرجال المباحث ان الشاكي غير صادق بأقواله ولا صحة لوجود واقعة السرقة وانه تقدم ببلاغ كاذب وكيدي مستغلا وظيفته بتهديد العامل كونه مفتشا تجاريا في وزارة التجارة عبر ابراز هوية العمل الخاصة به وتهديد المشكو بحقه بالقول (عطني الأغراض يا بأذيك) كما ثابت بتسجيل كاميرات المراقبة.