بشرى شعبان



علمت «الأنباء» من مصادر بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، أن الهيئة خاطبت ديوان الخدمة المدنية لإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة والمكلف الذي يرعى معاقا من البصمة الثالثة، مبينة أن «الديوان» أبلغ الهيئة بالموافقة، على أن تشمل الموافقة جميع الموظفين من ذوي الإعاقة والمكلفين بالرعاية في كل الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية.



إلى ذلك، حددت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الحالات التي يسمح فيها بتحويل المكلف برعاية ذوي الإعاقة من شخص إلى آخر بعد استفادته من التقاعد أو تسوية الراتب، وهي: وفاة المكلف الحالي، أو إصابته بإعاقة، أو وجود عجز طبي مثبت بتقارير طبية معتمدة، أو حدوث طلاق بائن في حالة الزوجين، أو صدور حكم قضائي، أو ارتكاب المكلف جريمة تخل بالشرف أو الأمانة. وأكدت الهيئة أنه في حال استفاد المكلف بالرعاية بالتسوية أو التقاعد لا يحق للشخص ذي الإعاقة إلغاء المكلف، ولا يحق للمكلف أيضا التنازل عن رعاية المعاق في هذه الحالة. وأضافت المصادر أنه في حال عدم استفادة المكلف بالرعاية من التقاعد يسمح للشخص ذي الإعاقة بتقديم طلب في السجل العام لإلغاء شهادة المكلف بالرعاية، وفي حال رغبته في استئناف الرعاية لاحقا عليه إعادة تقديم معاملة جديدة لإعادة نفس المكلف أو مكلف آخر.