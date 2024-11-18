

أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة أن خطة المشاركات البيئية المجتمعية لفريق شباب البيئة وفريق أصدقاء البيئة التابعين لها مشمولة في برنامج فعالياتها المتعددة والمتنوعة ليوبيلها الذهبي ومرور 50 عاما على تأسيسها سنة 1974.



في هذا السياق، لفت رئيس فريق شباب البيئة بالجمعية الطالب عبدالله التميمي إلى أن أنشطة الفريق تهدف إلى تأهيل أعضائه للعمل البيئي التطوعي، فضلا عن الإعداد الميداني المجتمعي كمرحلة سابقة لتولي دفة المسؤولية البيئية مستقبلا، مشيرا إلى تضمين الأنشطة البعد التنظيمي لتنوع المهارات وشمولية حصد الخبرات، مضيفا «نقدم خلالها التعريف بدورنا كشباب في مهام التحضير والتنظيم والإدارة خاصة ونحن طلبة جامعة نرى أهمية دورنا التوعوي المجتمعي وان نستثمر وقتنا في خدمة المجتمع».



وذكر التميمي أن مشاركات «فريق شباب البيئة» الميدانية تعزز من مكانة الجمعية في المجتمع، علاوة على نشر الوعي البيئي لدى الشباب بأهمية توظيف ملكاتهم وقدراتهم نحو حماية واستدامة البيئة وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة المجتمعية البيئية، إضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف الجمعية في مجال المسؤولية المجتمعية وتنميتها، مبينا أن تلك المشاركات هي أيضا فرص مناسبة للوصول إلى شريحة واسعة من المجتمع خاصة قطاعي الطلاب والشباب للتعرف على مجالات عمل الفريق ومشاريعه التوعوية مما يشجع على استقطاب أعضاء جدد للانضمام والانخراط في مسيرة الفريق، لافتا إلى أن الأجنحة المشاركة في المؤتمرات والمعرض العلمية تلقى رواجا كبيرا وحضورا كثيفا للإقبال على اقتناء الاصدارات التي يتم توزيعها.



من جانبها، أكدت عضو فريق أصدقاء البيئة بالجمعية مسك المحارب أن «المشاركة في المعارض ذات العلاقة توفر فرصا لتعلم العرض والتقديم ومهارات التواصل مع الجمهور وتلك المهارات مهمة لنا في حياتنا الجامعية بالمستقبل»، وأوضحت أن الفريق يقوم في تلك الأنشطة بتقديم الشرح البيئي والتعريف بالجمعية وتوزيع بطاقات رقمية «بوك مارك» متضمنة عدة علامات رقمية (كيو آر) للسلسلة الوثائقية لتوثيق الحياة الفطرية بالكويت، ومجلة البيئة، وموقع جمعية حماية البيئة، فضلا عن توزيع اصدارات الجمعية.



وأشارت المحارب إلى النتائج الملموسة للمشاركة المجتمعية الميدانية للفريق في مختلف الفعاليات ذات العلاقة كانت نتائجها كبيرة من خلال طروحات استفسارات شبابية حول الانضمام لعضوية الفريق والجمعية وطلبات التزود باقتناء الإصدارات ومناقشة برامج وفعاليات الجمعية، مشيرة أن جناح الفريق المشارك في ملتقى ومعرض المواهب والابتكار الطلابي 2024 الذي عقد أخيرا بجامعة الكويت استقطب زيارة مئات الطلاب خلال يومي الملتقى مما يعزز مسيرة هذا الفريق الشباب والطلابي.