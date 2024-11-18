

أعلن أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة د. مشاري العيفان، عن حاجة جامعة الكويت لشغل عدد من الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة لشهر نوفمبر لعام 2024 م، وذلك وفقا للضوابط والشروط والإجراءات لاختيار المرشحين للوظائف، وعلى الراغبين في التقديم لشغل إحدى هذه الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة الدخول من خلال الموقع الإلكتروني لجامعة الكويت (https://www.ku.edu.kw/careers) والضغط على (وظائف شاغرة) ثم الضغط على (الوظائف العامة)، وذلك خلال الفترة من 17/11/2024م وحتى نهاية 1/12/2024م.



وذكر د.مشاري العيفان أن ذلك يأتي في إطار حرص الجامعة على تنظيم عملية سد الشواغر في الوظائف الإدارية والفنية، من خلال سلسلة إجراءات بعد الانتهاء من الفترة المحددة للإعلان، والتي تبدأ بتقديم الطلبات إلى إدارة الموارد البشرية لفترة محددة، ويعقبها مرحلة التأكد من مطابقة الشروط من قبل إدارة الموارد البشرية، ومن ثم يتم إرسال كشوف بالأسماء المستوفية والمطابقة للشروط إلى مراكز العمل لتشكيل لجان المقابلات والاختيار، تمهيدا لاستكمال إجراءات ومسوغات التعيين وإصدار قرارات التعيين من قبل إدارة الموارد البشرية.