الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يختتم المنتخب القطري تحضيراته مساء بخوض مرانه الأخير على ستاد «آل نهيان» بأبوظبي، استعدادا لمباراته المرتقبة أمام منتخب الإمارات مساء الغد في إطار الجولة السادسة من مرحلة الثالثة والحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026.



وكانت بعثة منتخب قطر وصلت إلى أبوظبي مساء أمس بعد أن خاض مرانا قويا على ملاعب أكاديمية «أسباير» في الدوحة قبل السفر إلى الإمارات.



ونجح المنتخب القطري في تعديل مساره في التصفيات الآسيوية بعد فوزه المثير على أوزبكستان بنتيجة 3-2، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى.



وبهذا الانتصار، رفع المنتخب القطري رصيده إلى 7 نقاط، ليبقى في المركز الرابع متأخرا بفارق الأهداف عن الإمارات، التي تفوقت بدورها على قرغيزستان بنتيجة 3-0.



وشهدت مباراة أوزبكستان تألقا لافتا لقائد منتخب قطر أكرم عفيف، الذي واصل تحقيق الأرقام القياسية بإسهامه في الهدفين الأول والثاني لزميله المعز علي، كما لعب دورا حاسما في صناعة هدف الفوز الذي سجله المدافع لوكاس مينديز في الدقيقة 90+12.



بهذا الأداء، أصبح عفيف أول لاعب عربي يساهم في 50 هدفا خلال عام 2024، بواقع 33 هدفا و18 تمريرة حاسمة مع ناديه ومنتخب بلاده.



استعان الجهاز الفني لمنتخب قطر بقيادة الإسباني بارتولومي ماركيز لوبيز بخدمات لاعب الغرافة عبدالله يوسف، ليحل بديلا لعبدالله اليزيدي، الذي سيغيب عن الملاعب لمدة 5 ـ 6 أسابيع بعد إصابته في الكاحل بلقاء أوزبكستان الأخير.



هذا، وشاركت مؤسسة دوري نجوم قطر QSL، في الاجتماع السنوي لمنتدى الدوريات العالمية لكرة القدم، والذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة على مدار يومين. جاء هذا الحدث بتنظيم رابطة الأندية المصرية المحترفة، وبمشاركة ممثلي 37 دوريا محترفا من مختلف أنحاء العالم، بينهم الدوريات الإنجليزي، والإسباني، والإيطالي، والبرتغالي، إضافة إلى وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم وعدد من الشخصيات الرياضية البارزة.



الكواري عضواً بمجلس «الطائرة» الدولي



من ناحية أخرى، انتخب رئيس الاتحادين القطري وغرب آسيا للكرة الطائرة علي الكواري، عضوا في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الـ 39 للاتحاد الدولي للكرة الطائرة FIVB، التي أقيمت في مدينة بورتو البرتغالية.



وشارك وفد الاتحاد القطري في الاجتماع بوفد ضم علي الكواري، وعضو مجلس إدارة الاتحاد القطري محمد سالم الكواري.



من جانبه، أعرب علي الكواري عبر «الأنباء» عن سعادته بهذا المنصب، مؤكدة رغبته في مواصلة العمل لتطوير رياضة كرة الطائرة على المستويات المحلية والقارية والعالمية.



كما طالب القطري علي الكواري بتقديم دعم إضافي لفلسطين ولبنان، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها هاتان الدولتان.



يذكر أن انتخاب علي الكواري عضوا عن قارة آسيا في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، يعد أعلى منصب تتقلده شخصية قطرية في الاتحاد الدولي للعبة.



وجرى خلال أعمال الجمعية العمومية انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد الدولي في الفترة المقبلة، برئاسة البرازيلي فابيو أزيفيدو.