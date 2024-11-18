بحثت قيادة الشرطة العسكرية مع وفد زائر من قيادة الشرطة العسكرية القطرية أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



جاء ذلك وفق بيان صحافي لوزارة الدفاع خلال استقبال قيادة الشرطة العسكرية الكويتية لقائد قيادة الشرطة العسكرية في دولة قطر الشقيقة اللواء الركن راشد الهاجري والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة رسمية إلى البلاد.



وذكرت أن آمر قيادة الشرطة العسكرية الكويتية العميد الركن مشعل فهد الصباح رحب بالوفد الزائر وأنه تمت خلال الزيارة مناقشة أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات في مجال التعليم والتدريب للضباط منتسبي قيادة الشرطة العسكرية.