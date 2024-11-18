أكد ملك الأردن الملك عبدالله الثاني ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ضرورة تعزيز الجهود العربية للاستجابة الإنسانية في غزة. وقال الملك عبدالله الثاني إن إيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة ولبنان هو الخطوة الفورية التي يجب اتخاذها للتوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة.



كما دعا وزيرا خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني والأردن أيمن الصفدي المجتمع الدولي إلى اتخاذ «خطوات فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة» في شمال قطاع غزة. ميدانيا، واصلت اسرائيل غاراتها المدمرة على شمال ووسط قطاع غزة. وسقط نحو 100 قتيل ومثلهم من الجرحى بينهم 72 شخصا من ست عائلات قتلوا جراء قصف إسرائيلي لمنازلهم وهم داخلها في بيت لاهيا شمال القطاع، بحسب مكتب الإعلام الحكومي في غزة. وفي لبنان، وسعت إسرائيل أهداف غاراتها على بيروت وضاحيتها الجنوبية اضافة إلى البلدات الجنوبية. وأسفرت غارة استهدفت مركز حزب البعث بمنطقة رأس النبع على مقربة من وسط بيروت، وعلى بعد كيلومترات قليلة من السفارة الفرنسية وجامعة القديس يوسف، عن مقتل مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف، إلى جانب أربعة آخرين على الاقل. كما شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على قرى الجنوب، من بينها سبع غارات على بلدة جبشيت وحدها، وعلى منطقتي الخيام ومرجعيون، حيث استهدفت بطائرة من دون طيار منزلا قرب كنيسة، ما تسبب في اندلاع حريق بالمنزل وأوقع أضرارا مادية بالكنيسة والمباني المجاورة.