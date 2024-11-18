اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن فرصة إجراء المفاوضات النووية بين بلاده والقوى الغربية «باتت محدودة» خاصة أن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 «لا يمكن إحياؤه بشكله الحالي».



وقال عراقجي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني إن «الفرصة ما زالت سانحة للتفاوض لكنها محدودة وبالنسبة لمثل هذه المفاوضات لا تعتبر سنة واحدة فترة طويلة خاصة مع وجود الأزمات الإقليمية والدولية».



وأوضح أنه «حتى إذا بدأت مفاوضات جديدة فإن الفرصة ستكون محدودة» لأنه سينتهي العمل بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 بشأن البرنامج النووي الإيراني «في أكتوبر 2025»، مشيرا إلى أنه «إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل ذلك الموعد فسنواجه وضعا حرجا».



وأضاف «بالتأكيد نحن مستعدون للمفاوضات ونبقي على نافذة الديبلوماسية مفتوحة شريطة أن تكون هناك إرادة حقيقية لدى الجانب الآخر وخلاف ذلك سننتهج طريقا آخر ومستعدون لكل السيناريوهات».



وأشار وزير الخارجية الايراني إلى احتمال بدء المفاوضات مع الأطراف الأوروبية «قريبا» مؤكدا أن «مسارنا النووي خلال العام القادم سيكون مسارا حساسا ومعقدا وإذا ما وصلنا إلى نقطة المواجهة أو التعاون فنحن مستعدون لها».



وتابع أنه «حتى إذا بدأت المفاوضات النووية الآن فإن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لن تعود لها خصائصها السابقة ولا يمكن إحياؤها بشكلها الحالي إلا أنه يمكن استخدامها كمرجعية وأساس».



وخلص عراقجي إلى القول إن «علينا أن نرى ما هو المسار الذي ستتبعه الإدارة الأميركية الجديدة لتتصرف طهران وفقا لذلك».



وتأتي تصريحات عراقجي بعدما أجرى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي زيارة لإيران عقد خلالها مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين فيها بشأن برنامج طهران النووي.



وقال غروسي في مؤتمر صحافي في طهران الخميس الماضي إن زيارته «مهمة وتأتي في ظروف معقدة وخطرة تمر بها المنطقة وخارجها ومهمتي تتعلق بالبحث عن حل لهذه التوترات»، مشددا على أنه «من الضروري التوصل لنتائج ملموسة وعملياتية لنظهر للعالم بأن العمل المشترك من شأنه أن يؤدي إلى نتائج ويضعنا في مسار بعيد عن المواجهة».