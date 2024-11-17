استهدفت غارة إسرائيلية مبنى في منطقة مار إلياس وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت تقارير إعلامية أن الغارة تسببت في حريق ودمار كبيرين، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف منطقة مار إلياس.



وجاءت الغارة الإسرائيلية دون أن يسبقها أي إنذار.

هذا، وسمع المواطنون دوي صواريخ عدة إثر الغارة الاسرائيلية على مار الياس، وتحدثت تقارير عن انها استهدفت مركز "الجماعة الإسلامية".

وترددت معلومات غير مؤكدة عن أن هدفها كان هو الامين العام للجماعة محمد طقوش.



وفيما نفى النائب عماد الحوت في تصريح لجريدة "النهار" اللبنانية اي استهداف لمركز الجماعة الاسلامية في بيروت، قالت هيئة البث الاسرائيلية ان المسنهدف في الغارة الاخيرة على بيروت هو رئيس دائرة العمليات في الجبهة الجنوبية لحزب الله.



وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، اسفرت الغارة عن سقوط "شهيد و9 جرحى" بينهم 2 في حالة حرجة.



وقد جاءت الغارة على منطقة مار الياس، بعد ساعات قليلة من استهداف مقر حزب "البعث العربي الاشتراكي" في منطقة رأس النبع، حيث تبين ان الهدف مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" محمد عفيف الذي تم الاعلان عن مقتله رسمياً، وحصيلة بلغت خمسة ضحايا.



كما أغار الطيران الإسرائيلي على منزلين في بلدة يحمر بالبقاع الغربي، ما أدى إلى تدميرهما، كذلك طالت الغارات محيط بلدة مشغرة، ومركز الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية بإحدى بلدات منطقة اقليم التفاح، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للإعلام.



وكان الجيش الإسرائيلي ذكر في وقت سابق أنه قصف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة "أكثر من 200" هدف في لبنان، مستهدفا خصوصا مواقع لحزب الله.