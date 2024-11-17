وزير الخارجية التقى نظيره العماني في إطار زيارته للعاصمة مسقط



سلم مبعوث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه - وزير الخارجية عبدالله اليحيا رسالة خطية من سموه إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان تتضمن الدعوة لحضور اجتماع المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقرر أن تستضيفه دولة الكويت بتاريخ 1 ديسمبر 2024 وتتصل كذلك بالأواصر التاريخية المتينة والعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم اليوم بين وزير الخارجية عبدالله اليحيا ووزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي في إطار زيارته للعاصمة مسقط.