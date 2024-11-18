اصبح جو بايدن أول رئيس اميركي في منصبه يزور منطقة الأمازون بالبرازيل، في وقت تلوح مخاوف بشأن سياسة الولايات المتحدة البيئية مع عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير المقبل.

وحطت طائرة بايدن (81 عاما) في مدينة ماناوس بالبرازيل الواقعة في قلب أكبر غابة مدارية في العالم، بحسب وكالة فرانس برس.

وتأتي زيارة بايدن في إطار جولة في أميركا الجنوبية يرجح أن تكون آخر رحلة كبيرة له إلى الخارج قبل نهاية ولايته.

وكان في استقبال الرئيس الاميركي لدى نزوله من الطائرة مسؤولون محليون، وكارلوس نوبري عالم المناخ البرازيلي الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2007 كعضو في مجموعة الخبراء الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

ورافق الرئيس الأميركي ابنته آشلي وحفيدته ناتالي، ووزير خارجيته أنتوني بلينكن.

وقال بايدن من ماناوس ان واشنطن ستضاعف المساهمتها في صندوق الأمازون لتبلغ مئة مليون دولار، وهو صندوق دولي لحماية هذه الغابة.

والتقى الرئيس الاميركي ممثلين للسكان الأصليين ومسؤولين محليين ينشطون في حماية الأمازون.

وتبرز هذه الزيارة التي تتم بين قمة آسيا-المحيط الهادئ في ليما وقمة قادة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، التزام الرئيس الديموقراطي "مكافحة التغير المناخي في بلاده والخارج" على ما أفاد مستشاره للأمن القومي جايك ساليفان.

وأعلن البيت الأبيض قبيل وصول بايدن إلى ماناوس أن الولايات المتحدة أوفت بالتزامها في العام 2024 بزيادة مساعداتها الثنائية إلى أحد عشر مليار دولار لمكافحة تغير المناخ، وبذلك تصبح "أكبر مانح ثنائي في العالم في مجال التمويل المناخي".