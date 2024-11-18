أكد سفير جمهورية تونس لدى البلاد محمد البودالي، أهمية الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة الكويتية - التونسية على المستوى الوزاري التي تنطلق أعمالها في تونس اليوم الاثنين، في تعزيز العلاقات المتميزة والروابط الأخوية بين البلدين.

وقال السفير البودالي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الدورة الرابعة التي تستمر أعمالها ثلاثة أيام تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في كلا البلدين الشقيقين وتعكس الحرص المشترك على دفع العلاقات إلى آفاق أرحب.

وأفاد بأن الدورة التي تنطلق أعمالها التحضيرية اليوم وغدا ستشهد توقيع أكثر من 14 اتفاقية في مجالات الصحة والتعليم والنقل والثقافة والرياضة والتجارة والصناعة وغيرها، مضيفا أنها تأتي استكمالا لأعمال اللجنتين (التجارية) المنعقدة في نوفمبر 2023 و(العسكرية) المنعقدة في أكتوبر 2024.

وأوضح أن أعمال الدورة ستتوج بعد غد الأربعاء بانعقاد جلسة عمل يترأسها من الجانب الكويتي وزير الخارجية عبدالله اليحيا فيما يترأس الجانب التونسي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد النفطي.

وشدد السفير البودالي على أهمية مثل هذه الاجتماعات في تعزيز أطر التعاون المشترك في ضوء التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأخيه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد.