اختتم مهرجان وادي السلف فعالياته التي أقامتها هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بمنطقة حائل (شمال السعودية)، الذي انطلق في السابع من شهر نوفمبر الحالي واستمر لمدة 10 أيام بأنشطة متنوعة.

وشهد المهرجان حضورا لافتا من أولى لحظاته، إذ تجاوزت الأعداد 150 ألف زائر من جميع فئات المجتمع، ولقيت الفعاليات والعروض والتجارب الحية التي يقدمها المهرجان تفاعلا من الحضور.

وتضمن المهرجان أجنحة لأربع جهات شريكة هيئة تطوير منطقة حائل، الاتحاد السعودي للهايكنغ، المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، القوات الخاصة للأمن البيئي.

بالإضافة إلى تخصيص أكثر من 22 متجرا لأصحاب الحرف اليدوية والأسر المنتجة من المجتمع المحلي، وتمكين شباب وشابات المجتمعات المحلية من المشاركة والاستفادة من فعالياته.

وتأتي إقامة مثل هذه المهرجانات السياحية انعكاسا لخطط واستراتيجيات هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية وجهودها في رفع الوعي البيئي وتعزيز السياحة، ودعم وتمكين المجتمع المحلي وإشراكهم في البرامج والمبادرات المختلفة.