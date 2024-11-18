وصل تلوث الهواء في العاصمة الهندية نيودلهي إلى مستوى قياسي جديد الإثنين، مع تسجيل معدلات تتخطى المعايير الدولية بستين مرة، فيما أبقت معظم المدارس أبوابها مغلقة وقيدت حركة المرور.

ووفق بيانات هيئة مكافحة التلوث تحت وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ المركزية، فإن متوسط مؤشر جودة الهواء في نيودلهي ارتفع إلى 487 على مقياس من 500 درجة، فيما سجل متوسط مؤشر جودة الهواء في عدة مناطق أخرى فوق الـ 400 درجة، ووصل تركيز جزيئات «بي ام 2.5» PM2.5 الدقيقة في الهواء إلى مستويات أعلى بستين مرة من المستوى الأقصى الذي تعتبره منظمة الصحة العالمية مقبولا، بحسب مؤشر «آي كيو ايه».

وفي قطاعات معينة في المدينة الغارقة في ضباب معتم، وصل مستوى هذه الجزيئات التي تعد من الأخطر لأنها تنتشر في الدم، إلى 907 ميكروغرامات لكل متر مكعب من الهواء، وفق «آي كيو ايه».

وفي كل شتاء تواجه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة مستويات قياسية من التلوث بسبب الدخان المنبعث من المصانع وحركة المرور وعمليات الحرق الزراعية الموسمية.

وفي حديث إلى وكالة «فرانس برس»، قال سوبود كومار (30 عاما) الذي يقود سيارة أجرة «أشعر بحرقان في العينين منذ أيام. يتزايد الدخان في الهواء، وهذا واضح».

وأضاف «لا أعرف ما الخطوات التي تتخذها الحكومة لمواجهة ذلك، لكن علي التنقل لأعتاش، ما البديل لي؟».

وفعلت السلطات المحلية المستوى الرابع من خطتها التحذيرية مساء الأحد «من أجل الحد من تدهور جودة الهواء».

وأمرت رئيسة السلطة التنفيذية المحلية أتيشي التي تستخدم اسما واحدا فقط، بـ «إقفال التعليم الحضوري في المدارس أمام جميع التلاميذ باستثناء المستويين 10 و12» في المدارس الثانوية.

وأغلقت بعض المدارس الابتدائية في الأسبوع الفائت واعتمد التعليم عن بعد.

وأوقف العمل أيضا في مختلف مواقع البناء، وقيدت بشدة حركة الشاحنات والمركبات الأكثر تلويثا.

وأعلنت وسائل اعلام هندية، أن خدمات الطيران والقطار تضررت إثر تدهور جودة الهواء في العاصمة الهندية نيودلهي.

وذكرت إذاعة «آل انديا راديو» الهندية، أن بسبب الضباب الكثيف وانخفاض الرؤية فقد تأخرت نحو 11 رحلة جوية فضلا عن تحويل سبع رحلات، فيما نصحت هيئة مطار نيودلهي الركاب بالاتصال بشركات الطيران والتحقق من حالة رحلاتهم. كما أشارت إلى أن السكك الحديدية الشمالية أبلغت عن تأخر 13 قطارا بسبب سوء الأحوال الجوية.

وانتقدت المحكمة العليا في الهند حكومة نيودلهي واللجنة المركزية لإدارة جودة الهواء لتأخرهما في تطبيق خطة الاستجابة التدريجية بالعاصمة الهندية ما أدى إلى تدهور جودة الهواء إلى فئة «خطيرة للغاية».