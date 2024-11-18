أكد ملك الأردن الملك عبدالله الثاني على ضرورة تحقيق «السلام العادل» في فلسطين، مؤكدا تمسك بلاده بهذا الحل.

وقال الملك، في خطاب العرش الذي ألقاه في افتتاح الجلسة الأولى لمجلس الأمة الـ 20 بشقيه النواب والأعيان، إن «السلام العادل والمشرف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين».

وأضاف «سنبقى متمسكين به خيارا يعيد كامل الحقوق لأصحابها ويمنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرف الذين لا يؤمنون بالسلام».

ويؤكد الأردن أن «حل الدولتين» هو الطريق لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، ويحذر دائما من أن الحكومة الإسرائيلية لا ترغب في سلوك هذا الطريق.

ويبدأ مجلس الأمة دورته العادية الأولى بعد الانتخابات الأخيرة التي جرت في العاشر من سبتمبر وفق قانون جديد خصص 41 مقعدا للأحزاب.

وحصل حزب جبهة العمل الإسلامي على 31 مقعدا في مجلس النواب من أصل 138، وتبع الانتخابات تشكيل حكومة جديدة يرأسها جعفر حسان، وتشكيل مجلس أعيان جديد.

وقال الملك خلال الخطاب إن «قدس العروبة ستبقى أولوية أردنية هاشمية، وسنواصل الدفاع عن مقدساتها والحفاظ عليها، استنادا إلى الوصاية الهاشمية، التي نؤديها بشرف وأمانة».

وتعتبر الأمم المتحدة المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة غير قانونية.

من جهة أخرى، أكد الملك أن «الأردن يقف بكل صلابة، في وجه العدوان على غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية».

وأضاف «نعمل جاهدين من خلال تحركات عربية ودولية لوقف هذه الحرب».

وفي الشأن الداخلي، قال الملك مخاطبا النواب والأعيان ان عليكم «واجب الرقابة من أجل ضمان تنفيذ مسارات التحديث». وأكد أن «هذا المجلس بداية تطبيق مشروع التحديث السياسي، في مسار يعزز دور الأحزاب البرامجية».

وأضاف «هدفنا توفير الحياة الكريمة وتمكين الشباب وإعدادهم لوظائف المستقبل. وعلينا مواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لإطلاق إمكانات الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو».

وشدد على ان مستقبل الأردن لن يكون خاضعا لسياسات لا تلبي مصالحه أو تخرج عن مبادئه.