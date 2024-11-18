أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على أهمية «العلاقة المتينة بين المملكة المتحدة والصين»، وذلك خلال لقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في البرازيل.



وفي أول اجتماع ثنائي بين رئيس وزراء بريطاني والرئيس الصيني منذ فبراير 2018 قال ستارمر لشي إن بلاده «ستحترم دولة القانون».



وقال شي بدوره لستارمر، الذي تولى السلطة في يوليو، إن للبلدين «مساحة واسعة للتعاون» بحسب وسائل الإعلام الصينية.



وتابع شي «على الصين وبريطانيا التمسك بشراكتهما الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة للعلاقات بين الصين والمملكة المتحدة».



وأضاف أن «العالم يدخل مرحلة جديدة من الاضطراب والتغيير».



وترى إدارة ستارمر أن هناك فرصة لإعادة تحسين العلاقات، وتستكشف شتى السبل لتعزيز النمو الاقتصادي في بريطانيا.



وقال ستارمر للرئيس شي لدى بدء الاجتماع في فندق شيراتون غراند «نريد أن تكون علاقاتنا ثابتة ومتينة مع احترام متبادل كما اتفقنا، وأن نتجنب المفاجآت ما أمكن ذلك».



وأضاف أن «المملكة المتحدة ستكون طرفا فاعلا ومتماسكا يحترم دولة القانون»، مقترحا أن يعقد البلدان اجتماعا ثنائيا كاملا في بكين أو لندن.