فاز النائب أحمد الصفدي برئاسة مجلس النواب الأردني العشرين في دورته العادية الأولى.



وقال الصفدي، في أول كلمته عقب الفوز برئاسة المجلس للمرة الثالثة على التوالي، إنه لا توجد أصوات معارضة للدولة تحت قبة البرلمان، بل أصوات لأحزاب تعارض سياسة الحكومات، مضيفا «لن نقبل ولن نسمح بالتشكيك بمنجزات الوطن»، بحسب ما اوردت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» في بيان.



وأكد «لا أجندة تحت القبة وخارجها سوى الأردن»، مضيفا: «ليس من مقام يشعر فيه المرء بعظيم الفخر والاعتزاز، أبلغ وأكثر مجدا، يطال في النفس أسمى المعاني، سوى مقام الإنصات لصوت الحكمة التي تجلت بحديث جلالة الملك عبدالله الثاني المفدى لدى تفضله بإلقاء خطبة العرش السامي».



وتابع «أرفع لجلالة الملك، باسم مجلس النواب وأبناء شعبنا العزيز أعظم معاني الفخر والاعتزاز، إذ لم يبخل الأردن يوما عن دعم قضايا أمته وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فكان في خندق الدفاع عنها، مسخرا كل الطاقات والجهود لتكون فلسطين دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وقد قدم الأردن في هذا الإطار واجب الضمير تجاه إخوة نلتقي معهم في الدم والقضية والمصير».



وقال الصفدي «إن اختلفنا في الأدوار لا نختلف في الأهداف، والأردن ملكا وشعبا وأرضا، هو الثابت الذي يفتدى بالمهج والأرواح»، مؤكدا أن مضامين خطبة العرش السامي، ستكون الخارطة التي يسير المجلس وفقها نحو تحقيق الأهداف الوطنية، بمسعى التعاون مع الفصل المرن بين السلطات بغاية وهدف واحد، نحو رفعة الوطن وتحسين معيشة المواطن.



من جهة اخرى، فاز بموقع المساعدين لرئيس مجلس النواب، كل من: النائب محمد المراعية بعد حصوله على 91 صوتا، والنائب هدى نفاع والتي حصلت على 79 صوتا.



يشار إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب، أوجب أن يكون أحد أعضاء المكتب الدائم من السيدات، إذ تنص الفقرة (ب) من المادة السابعة على «إذا لم تفز امرأة بموقع الرئيس أو أحد موقعي النائب الأول أو الثاني، يقتصر حق الترشح لموقع أحد مساعدي الرئيس على المرأة وفق تعليمات يضعها المكتب الدائم لهذه الغاية».