

يعقوب العوضي



تقام اليوم مباراتان على صالة اتحاد الكرة الطائرة بمجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات بطولة اتحاد الكرة الطائرة، حيث يلعب القادسية (3 نقاط) مع اليرموك (بلا نقاط) في الـ 5.00 مساء، بينما يتواجه برقان (3 نقاط) مع النصر (دون رصيد) في الـ 7.00 مساء.



وكان القادسية قد فاز على الشباب بـ 3 أشواط دون رد، فيما خسر اليرموك من كاظمة بالنتيجة نفسها.



ويسعى «الأصفر» اليوم إلى تعزيز مركزه في المنافسة على لقب البطولة، كما يطمح اليرموك لتضميد جراحه.



وفي اللقاء الثاني يتطلع برقان لتأكيد وجوده ضمن كبار اللعبة وتحقيق نتائج إيجابية، أما النصر فلا بديل له عن الفوز رغم صعوبة المهمة.