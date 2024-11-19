أكدت نائب الأمين العام للإدارة والخدمات المساندة بالتكليف في الأمانة العامة للأوقاف أمل الدلال، أن مشاركة الأمانة في معرض الكويت الدولي للكتاب بدورته الـ47 تهدف إلى نشر الثقافة الوقفية والتعريف بإنجازات دولة الكويت في مجال الوقف.



وقالت الدلال لـ«كونا» إن مشاركة الأمانة في المعرض بإصداراتها المتنوعة تعنى كذلك بنشر الإصدارات التوعوية المتنوعة سواء كانت ورقية أو إلكترونية لزوار جناح الأمانة في المعرض لتعزيز الصورة الذهنية عن الوقف لدى الجمهور.



وأضافت أن هذه المشاركة تعكس أيضا ثقل الكويت الثقافي وغزارة نتاجها الأدبي والعلمي لاسيما في مجالات الأدب خصوصا أن المعرض يشكل فرصة ثمينة لتعريف الزوار بأهمية الكويت كواجهة للثقافة العربية في المنطقة عامة وبأمانة الأوقاف خاصة.



وأوضحت أن معظم إدارات الأمانة تشارك بإصداراتها في معرض الكويت للكتاب بنحو 150 إصدارا تتضمن مطبوعات إعلامية تسويقية وإصدارات مشاريع الدولة المنسقة في مجال الوقف والرسائل العلمية والأبحاث المحكمة والمتخصصة في هذا المجال أيضا وغيرها.



وقالت إن أمانة الأوقاف تحرص على المشاركة في المعرض لتميزه وحجم المشاركة فيه من أشهر دور النشر بالوطن العربي والعالم لاسيما أنه الحدث الثقافي الأكبر الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سنويا.



وأشارت الدلال إلى أن الأمانة لن تألو جهدا في تحقيق المزيد من الإنجازات بخدمة الوقف والواقفين بما ينعكس إيجابا على مكانة الكويت محليا وعربيا وعالميا في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه.