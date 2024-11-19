استكلمت جمعية المهندسين استعداداتها لاقامة احتفاليتها المركزية بمناسبة مرور 62 عاما على تأسيسها، كأقدم جمعية نفع عام في الكويت صدر قانون انشائها في 20 نوفمبر من العام 1962. وبهذه المناسبة، قال رئيس الجمعية م.فيصل العتل: احتفالنا هذا العام برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، مضيفا: سيتوج الاحتفال بافتتاح معرض العمل الهندسي ـ التطوعي بمجمع الأفنيوز. وأوضح رئيس «المهندسين» أن الاحتفال انطلق منذ عدة أيام، حيث بدأنا بإقامة مجموعة من المحاضرات الثقافية والتوعوية والتنموية في الجمعية وتشتمل على 6 محاضرات، واختتمنا مبادرة لتأهيل نحو 400 مهندس ومهندسة من حديثي التخرج للعمل في القطاع الخاص، ونستقبل وفدا من الأشقاء الجزائريين يعقد ورشة عمل خاصة يمستجدات الطاقة المتجددة واستخداماتها في الزراعة بحضور عدد من المسؤولين المعنيين في الدولة والمتطوعين والمتطوعات.