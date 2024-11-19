استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد استقبل سموه رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح، حيث أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.



حضر مراسم أداء القسم رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وكبار المسؤولين بالدولة.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس إدغارز رينكيفيتش رئيس جمهورية لاتفيا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية لاتفيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.