البقاعين: حققنا سلسلة من الإنجازات ورؤيتنا أن نكون ضمن الجامعات الرائدة بالشرق الأوسط

برامجنا الدراسية من الأكثر تطوراً وملاءمة في الكويت والمنطقة لمتطلبات سوق العمل



آلاء خليفة



احتفلت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا بتخريج الدفعة الخامسة من طلابها والبالغ عددهم 280 خريجا وخريجة، وذلك في ليلة مميزة بقاعة الراية في فندق ماريوت كورت يارد مساء أمس الأول بحضور رئيسة مجلس أمناء الكلية السفيرة نبيلا الملا ورئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا د.خالد البقاعين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأولياء أمور الخريجين.



وأعربت رئيس مجلس أمناء الكلية السفيرة نبيلة الملا عن سعادتها بتخريج فوج جديد من الخريجين الذين انضموا لهذه المؤسسة التعليمية الرائدة وصقلوا مواهبهم وسينطلقون في خدمة الكويت



وقالت الملا ان فوج 2024 من الخريجين يعد لبنة إضافية في مسيرة هذه المؤسسة للتأكيد على أهمية العلوم والتكنولوجيا في عالمنا، لافتة إلى ان هذا الفوج يشمل 280 خريجا من بينهم 234 في مقتبل العمر و46 متزوجا أو رب عائلة كما يضم 176 مهندسة، وحتى يومنا هذا التحق ما يزيد على 90% من الفوج بمعترك العمل، موجهة جزيل الشكر والتقدير لوزارة التعليم العالي ولمجلس الجامعات الخاصة على الدعم الدائم لمسيرة الكلية.



ريادة وتميز



من جانبه، قال رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا د.خالد البقاعين انه خلال العام الدراسي 2023-2024 أكمل 280 طالبا وطالبة دراستهم وخطوا خطواتهم نحو تحقيق احلامهم وسد النقص الوطني في القوى العاملة المؤهلة لسوق العمل، مبينا ان الكلية تسير نحو تحقيق رؤيتها التي اطلقتها منذ التأسيس وهي ان تكون من بين الجامعات الرائدة في العلوم والتكنولوجيا في الشرق الأوسط، وتم ادراج الكلية في تصنيف تايمز للتعليم العالي للجامعات العربية، كما حصلت جميع برامج الجامعة على الاعتماد الاكاديمي الدولي من مجلس الاعتماد الأمريكي للهندسة والتكنولوجيا ABET بأفضل نتيجة ممكنة لمدة 9 سنوات، وتم اعتماد البرامج من جمعية المهندسين الكويتية وجهات الاعتماد في الأردن والسعودية، وخطت الكلية العديد من الخطوات للحصول على الاعتماد المؤسسي البريطاني QAA.



وأعرب البقاعين عن فخره بأن برامج الكلية من اكثر البرامج الدراسية في الكويت والمنطقة تطورا وملاءمة لمتطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي لاحتوائها على مجالات تخصصية في الامن السيبراني والذكاء الاصطناعي وعلوم المعلومات والاتصالات الحديثة وانترنت الأشياء وغيرها من التكنولوجيا التي ترسم مستقبل الاقتصاد وسوق العمل بالكويت والعالم لسنوات عديدة، مشيرا إلى ان ما يميز الكثير من خريجي الكلية حصولهم على شهادات مهنية، بالإضافة إلى الشهادة الاكاديمية، وقد أثنت الكثير من الجهات الحكومية والخاصة بنوعية الخريجين وجاهزيتهم لسوق العمل.



وأشار إلى استمرار أعضاء هيئة التدريس في انتاجهم العلمي والبحثي المتميز، حيث حصلت الكلية على اعلى مؤشر إنتاجية بحثية بين جميع الجامعات بالكويت والشرق الأوسط، والكلية عقدت سلسلة من الفعاليات العلمية والتوعوية والدولية ودورات التوعية وإصدار شهادات في مجال الامن السيبراني للطلاب ولموظفي القطاعين الحكومي والخاص بالتعاون مع سفارات المملكة المتحدة واميركا وجمهورية المجر.



وتابع: وخلال شهر أكتوبر قمنا بتنظيم النسخة السادسة من مؤتمر التعليم والأبحاث في الأمن السيبراني بالشراكة مع المركز الوطني للأمن السيبراني والسفارة البريطانية وجامعة الكويت. واستضافت الكلية مؤخرا قمة الكويت للتكنولوجيا المالية والبلوكشين، ومؤتمرين علميين بمشاركة اكثر من 100 خبير في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية من 23 دولة، وقامت الكلية بتركيب احدث منصة اختبار مبتكرة لحصاد الطاقة، معلنا ان الجامعة ستقوم بتنظيم المؤتمر والمنتدى الدولي الأول لتكنولوجيات دور الاحتياجات الخاصة برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية بالمشاركة مع مكتب الأمم المتحدة بالكويت ومنظمة اليونسكو، وهو الحدث الأول من نوعه بالشرق الأوسط في هذا المجال تحت شعار «الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسانية والشمولية».



وذكر ان هدف الكلية اعداد الخريجين بالمعرفة التقنية المميزة والشخصية المتكاملة، معربا عن فخره بالنجاحات التي حققها الطلاب داخل الكلية وخارجها، حيث فازوا بالعديد من المسابقات في التكنولوجيا والرياضة، بالإضافة إلى المشاركة في المنشورات العلمية المبنية على مشاريع تخرجهم المبتكرة، معلنا عن مشروع توسعة مباني الكلية والذي سيبدأ خلال أيام لتوفير مساحات مميزة للعملية الاكاديمية والفعاليات والأنشطة الطلابية، آملا في الحصول على الموافقات على التوسعة الأكاديمية قريبا.



نواة المستقبل



بدوره، أكد عميد كلية الهندسة بكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا د.علي شمخة أن كلية الهندسة كانت وستظل فخورة بطلابها وخريجيها الذين يعتبرون النواة الصلبة لمستقبل الهندسة والعلوم والابتكار.



وخاطب شمخة الخريجين والخريجات قائلا: لقد أظهرتم طوال فترة وجودكم في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا تفانيا استثنائيا، وفضولا فكريا، وواجهتم مشاريع صعبة، وشاركتم في بحوث مبتكرة، وتعاونتم مع زملاء ومدرسين ساعدوا في تشكيل هوياتكم الأكاديمية والمهنية. اليوم، نكرم ليس فقط إنجازاتكم الدراسية بل روح المثابرة التي أوصلتكم إلى هذا اليوم وعند دخولكم ميدان العمل، تذكروا أن السعي وراء المعرفة لا ينتهي هنا، إنها رحلة تستمر مدى الحياة وتتطلب التزاما لا يتزعزع بالتعلم والنمو، استقبلوا التحديات القادمة بنفس الحماس الذي أظهرتموه أثناء وجودكم في KCST.



وتابع: لقد زودكم تعليمكم بالأدوات اللازمة للتنقل في بيئة متغيرة باستمرار فإن مجال الهندسة والعلوم ديناميكي، ويدفع باستمرار حدود ما هو ممكن، أنتم تدخلون عالما حيث تعمل التكنولوجيا والابتكار على إعادة تعريف الصناعات وحل المشكلات المعقدة وإحداث تأثير عميق على المجتمع، نحن واثقون بأن لديكم القدرة على أن تكونوا وكلاء للتغيير، وتشكيل المستقبل، والمساهمة في تحسين مجتمعنا العالمي.



الاستقرار المهني



ونيابة عن الخريجين والخريجات، ألقت الخريجة ايمان جراح كلمة قالت فيها: إن هذا الحلم لم يكن مجرد هدف شخصي أكاديمي فحسب، بل كان خطوة نحو تحقيق النجاح والاستقرار المهني والشخصي، واليوم نحن على أعتاب هذا المستقبل المشرق، بفضل الله أولا، ثم بفضل دعم كليتنا كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا التي نفخر بانتمائنا لها كونها الكلية الرائدة في مجالات هندسة الكمبيوتر وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، وعلوم الكمبيوتر، كما نفخر بمساندتكم أيها الأساتذة الأعزاء، حيث لم تبخلوا علينا بعلمكم وحكمتكم وتوجيهاتكم، ما جعلنا اليوم قادرين على مواجهة تحديات الحياة، كما لا يمكننا أن ننسى دعم أسرنا وأحبائنا، الذين كانوا سندا لنا في كل خطوة على هذا الطريق، فلهم منا كل الشكر والتقدير.



وأكدت جراح أن التخرج ليس نهاية المطاف، بل هو بداية جديدة تحمل في طياتها العديد من الفرص والتحديات للمساهمة في بناء مستقبل أفضل لوطننا الغالي الكويت ولأنفسنا ولمجتمعنا.