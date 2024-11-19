أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي الحرص على مواكبة أحدث التقنيات العالمية لضمان سلامة الدم وجودته باستخدام تقنيات متطورة للكشف عن الفيروسات والميكروبات وتطبيق تقنيات الربط الإلكتروني بين المستشفيات وإدارة خدمات نقل الدم لتوفير استجابة سريعة ودقيقة لاحتياجات الطوارئ وتعزيز كفاءة النظام الصحي في البلاد.



وقال الوزير العوضي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الخامس لإدارة خدمات نقل الدم (المستجدات في نقل الدم) أمس الاثنين إن المؤتمر يعتبر منصة رائدة لمناقشة أحدث التطورات والسياسات في هذا المجال الحيوي وفرصة استثنائية لتبادل المعرفة والخبرات، وتسليط الضوء على الابتكارات الطبية التي تحدث نقلة نوعية في ممارسات نقل الدم، ما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وإنقاذ الأرواح.



وأكد أهمية خدمات نقل الدم باعتبارها عنصرا حيويا وشريان الحياة في العديد من الحالات الطبية الحرجة وهي «العمود الفقري» للعلاج في حالات الطوارئ والجراحات الكبرى وعلاج أمراض الدم وعلاجات السرطان ومضاعفات الولادة والعديد من الحالات الصحية الأخرى.



ولفت إلى حرص إدارة خدمات نقل الدم على تأمين إمدادات آمنة ومستدامة للدم وفق أعلى المعايير العالمية، مما يعزز جودة وسلامة خدمات نقل الدم على المستويين المحلي والدولي علاوة على تطوير عمليات الفحص والتدقيق الصارمة لضمان سلامة الدم وتقليل مخاطر انتقال الأمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة البشري والتهاب الكبد الوبائي.



وذكر أن عمليات التبرع بالدم تخضع لإجراءات اختبار دقيقة وفق أحدث التقنيات ترسيخا لثقة المجتمع في نظام نقل الدم وضمان السلامة للجميع، مبينا أن الوزارة اعتمدت تقنيات التبريد المتطورة وحلول الحفظ الحديثة والتخزين، ما يسهم في إطالة العمر الافتراضي لمنتجات الدم وضمان استقرارها وجودتها حتى عند نقلها لمسافات طويلة.



من جهتها، قالت مديرة إدارة خدمات نقل الدم في الوزارة د.ريم الرضوان في كلمة مماثلة إن المؤتمر الذي يستمر يومين يعتبر خطوة فارقة في مسيرة تطوير مجال نقل الدم ويشكل حجر الزاوية في الطب الحديث لتأثيره الكبير في إنقاذ الأرواح وتحسين صحة المجتمعات.



وأوضحت الرضوان أن المؤتمر يناقش أبرز المستجدات في علم نقل الدم، إذ يتضمن 14 محاضرة علمية وورشات عمل يشارك فيها 16 خبيرا دوليا من 4 دول مختلفة لمناقشة محاور حول الحلول المبتكرة التي تتماشى مع متطلبات العصر باستخدام نظم المعلومات كذلك ما يتعلق بأمراض الدم والمناعة وتحديات إدارة وتدوير مخزون الدم وتوفير إمدادات الدم خلال الأزمات والكوارث وعرض خبرات نقل الدم للمرضى ببعض الظروف الإكلينيكية الخاصة.



وذكرت أن إدارة خدمات نقل الدم حققت إنجازات عديدة منذ بداية العام الحالي منها تجميع نحو 80 ألف كيس دم وإنتاج أكثر من 190 ألف منتج من مكونات الدم المختلفة بما في ذلك صفائح الدم وبلازما الدم وتوفير 140 ألف وحدة من الدم لتغطية كل احتياجات المستشفيات وتلبية الحاجة الإكلينيكية لمرضى السرطان ومرضى الثلاسيميا وضحايا الحوادث وحالات النزيف.



وأكدت الحرص على تطبيق أحدث البروتوكولات العالمية في مختبراتنا المتطورة والموزعة في مختلف أنحاء البلاد لضمان نقل الدم بأعلى درجات الأمان «ليبقى الدم مصدرا للأمل والعلاج في مواجهة التحديات الصحية التي قد يواجهها أي فرد في المجتمع».



ولفتت إلى حصول المختبرات بمركز الشيخة سلوى الصباح للخلايا الجذعية والحبل السري على الاعتماد الدولي للفحص الجزيئي من جمعية النهوض بالدم والعلاجات الحيوية (AABB) لتكون بذلك أول مؤسسة على مستوى العالم العربي والثانية عالميا خارج الولايات المتحدة الأميركية تحصل على هذا الاعتماد الرفيع.